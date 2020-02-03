Качественный секс: что вам мешает достичь оргазма?
Конечно, достижение оргазма не самоцель самого секса, однако его отсутствие существенно может испортить ваше настроение.
Вредные привычки
Сексуальное удовольствие зависит напрямую от количества ваших вредных привычек. Курение, потребление алкоголя и неправильное питание только лишь разрушительно влияют на ваше самочувствие в общем и достижения оргазма. К примеру, алкоголь снижает вашу чувствительность. Никотин стимулирует потерю ощущения оргазма в целом.
Слабый тонус мышц
Заболевания
Врачи утверждают, что ряд заболеваний в женском организме могут существенно уменьшить степень вероятности получения оргазма. К примеру, нарушения гормонального фона и воспалительные заболевания женских органов.
Короткая прелюдия
В случае недостаточного возбуждения вы вовсе не обязаны достигать оргазма. Ведь если машину заправить только наполовину, то и до конечного пункта назначения она вряд ли сможет доехать. Так что поговорите откровенно со своим молодым человеком, объясните ему свое неудовольствие короткой прелюдией и попросите ее продлить.
Напомним,
- Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
- ТОП-3 мифа о сексе во время беременности
- Первый секс с новым партнером: 3 главных правила