Качественный секс: что вам мешает достичь оргазма?

Конечно, достижение оргазма не самоцель самого секса, однако его отсутствие существенно может испортить ваше настроение.

Сегодня мы расскажем о главных нюансах , которые мешают вам достичь того самого заветного.

Вредные привычки

Сексуальное удовольствие зависит напрямую от количества ваших вредных привычек. Курение, потребление алкоголя и неправильное питание только лишь разрушительно влияют на ваше самочувствие в общем и достижения оргазма. К примеру, алкоголь снижает вашу чувствительность. Никотин стимулирует потерю ощущения оргазма в целом.

Слабый тонус мышц

Да-да, мышцы влагалища тоже требуют тренировок. Возможно, это звучит глупо, но вы же хотите получать удовольствие в его наивысшей мере? Тогда вам нужно регулярно выполнять гимнастику Кегеля. Заключается она в следующем: вам нужно сжимать мышцы влагалища так, как будто вы хотите задержать мочеиспускание. Упражнение можно делать в любое удобное время – в автобусе, машине, на работе, перед телевизором. Гимнастику рекомендуется выполнять ежедневно.

Заболевания

Врачи утверждают, что ряд заболеваний в женском организме могут существенно уменьшить степень вероятности получения оргазма. К примеру, нарушения гормонального фона и воспалительные заболевания женских органов.

Короткая прелюдия

В случае недостаточного возбуждения вы вовсе не обязаны достигать оргазма. Ведь если машину заправить только наполовину, то и до конечного пункта назначения она вряд ли сможет доехать. Так что поговорите откровенно со своим молодым человеком, объясните ему свое неудовольствие короткой прелюдией и попросите ее продлить.

Напомним,