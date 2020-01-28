Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

28 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
pixabay.com

Не зря сексологи настаивают на пользе секса. В противном случае это грозит рядом проблем.

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Сегодня мы расскажем о том, что происходит с нашим организмом во время воздержания. 

Снижается либидо 

Во время долгого отсутствия секса в вашей жизни либидо может существенно уменьшиться. А возможно, и вовсе пропасть. Однако не переживайте: с появлением сексуального контакта снова оно вернется на прежний или выйдет на лучший уровень. 

Сложно возбудиться 

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Вдогонку к первому пункту. Из-за снижения либидо добиться возбуждения не так и просто. В этом случае главное — не спешить и запастись достаточным количеством лубриканта.

Она может высохнуть

Действительно, за время продолжительного отсутствия секса в вашей жизни организм начинает в меньшей степени вырабатывать естественную смазку. Для решения этой проблемы можно заняться самоудовлетворением, но в принципе без секса небольшое осушение вагины не приносит беспокойства.

Напомним,

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