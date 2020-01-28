Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Не зря сексологи настаивают на пользе секса. В противном случае это грозит рядом проблем.
Снижается либидо
Во время долгого отсутствия секса в вашей жизни либидо может существенно уменьшиться. А возможно, и вовсе пропасть. Однако не переживайте: с появлением сексуального контакта снова оно вернется на прежний или выйдет на лучший уровень.
Сложно возбудиться
Она может высохнуть
Действительно, за время продолжительного отсутствия секса в вашей жизни организм начинает в меньшей степени вырабатывать естественную смазку. Для решения этой проблемы можно заняться самоудовлетворением, но в принципе без секса небольшое осушение вагины не приносит беспокойства.
Напомним,