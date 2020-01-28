Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Не зря сексологи настаивают на пользе секса. В противном случае это грозит рядом проблем.

Сегодня мы расскажем о том, что происходит с нашим организмом во время воздержания.

Снижается либидо

Во время долгого отсутствия секса в вашей жизни либидо может существенно уменьшиться. А возможно, и вовсе пропасть. Однако не переживайте: с появлением сексуального контакта снова оно вернется на прежний или выйдет на лучший уровень.

Сложно возбудиться

Вдогонку к первому пункту. Из-за снижения либидо добиться возбуждения не так и просто. В этом случае главное — не спешить и запастись достаточным количеством лубриканта.

Она может высохнуть

Действительно, за время продолжительного отсутствия секса в вашей жизни организм начинает в меньшей степени вырабатывать естественную смазку. Для решения этой проблемы можно заняться самоудовлетворением, но в принципе без секса небольшое осушение вагины не приносит беспокойства.

Напомним,