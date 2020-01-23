Дефицит йода в организме: что это и как избежать?
По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это также распространенное явление в Украине.
Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.
Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному весу.
Созревает вопрос. Сколько же йода нужно.
Основные источники йода:
- водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.
- морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;
- рыбий жир и морские моллюски.
Йод содержится и в других продуктах, таких как:
- красное мясо,
- яйца,
- молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),
- овощи и фрукты.
Искусственно обогащенные йодом продукты – йодированная соль, столовая и минеральная вода.
Регулярно включайте эти продукты в свой рацион. Будьте здоровы!