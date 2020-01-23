Дефицит йода в организме: что это и как избежать?

Дефицит йода в организме: что это и как избежать?

По данным ВОЗ, одна треть населения планеты страдает от дефицита йода и имеет повышенный риск развития заболеваний, связанных с ним. Это также распространенное явление в Украине.

Диетолог самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит йода в организме, и какие продукты являются главным источником йода.

Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.

Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному весу.

Созревает вопрос. Сколько же йода нужно.

Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни. Суточное количество зависит от возраста. 90 – 120 мкг / день нужно детям до 12 лет, для взрослых – 150 мкг йода в день, беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 – 250 мкг / сутки этого элемента.

Основные источники йода:

водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.

морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;

рыбий жир и морские моллюски.

Йод содержится и в других продуктах, таких как:

красное мясо,

яйца,

молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),

овощи и фрукты.

Искусственно обогащенные йодом продукты – йодированная соль, столовая и минеральная вода.

Регулярно включайте эти продукты в свой рацион. Будьте здоровы!