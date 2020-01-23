ТОП-5 важных правил для идеального секса

Хотите провести прекрасную ночь в страстных объятиях партнера?

Тогда приготовьтесь - сегодня мы расскажем о пяти важных правилах идеального секса.

Подготовка заранее

Наэлектризуйте заранее обстановку между вами. И ее стоит сделать такой еще задолго до того, как вы вечером встретитесь со своим партнером. Например, ведите активную переписку со своим молодым человеком на протяжение всего дня. Так ваша "жертва" будет уже замаринована.

Прелюдия

Прелюдия поможет вам превратить секс в желанное, страстное действие, а не в вечернюю рутину. В рейтинге лучших примеров для прелюдий также массаж, просмотр вместе эротического фильма, совместная ванна или же просто долгие страстные поцелуи.

Эрогенные зоны

Если вы знаете о своих зонах удовольствия, расскажите о них заранее. Или вы можете методом проб и ошибкам самостоятельно найти зоны друг друга.

Вспомогательная смазка

К сожалению, влагалище имеет свойство быстро терять свою влагу и становиться сухим. К счастью, это можно с легкостью исправить: достаточно купить заранее гель-смазку.

Правильное время

Вы будете удивлены, но наиболее оптимальное время для секса вовсе не вечер или ночь, а утро. Дело в том, что наибольшая концентрация гормонов в теле девушек скапливается к 6 утра. У мужчин после сна организм отдохнувший, концентрация тестостерона максимальная, он действует на центральную нервную систему, в том числе на половые центры, и вызывает наивысшую эрекцию. Ну и еще секс по утрам значительно бодрит.

Напомним,