ТОП-3 оригинальные идеи для секса в День святого Валентина

22 января 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 оригинальные идеи для секса в День святого Валентина
ТОП-3 идеи для секса в День святого Валентина
pixabay.com

До праздника всех влюбленных - три недели. Самое время продумать развлекательную программу на грядущую ночь.

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Сегодня мы поделимся интересными идеями, как провести этот вечер в атмосфере страсти и чувств. 

Подготовьте плейлист 

Объедините ваши общие плейлисты в один и добавьте в медиатеку. Такая музыкальная подборка станет отличным дополнением к сексу. 

Секс перед ужином

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Нет аппетита - начните с горячего. Ваш стол вполне может послужить подручным средством для половых утех. 

Подарите друг другу по игрушке

И речь сейчас не о плюшевом медведе. А о тех самых игрушках из секс-шопа, которых вы раньше стеснялись. Переборите себя - зайдите вместе с партнером в магазин для взрослых. 

Напомним, 

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