ТОП-3 оригинальные идеи для секса в День святого Валентина
До праздника всех влюбленных - три недели. Самое время продумать развлекательную программу на грядущую ночь.
Подготовьте плейлист
Объедините ваши общие плейлисты в один и добавьте в медиатеку. Такая музыкальная подборка станет отличным дополнением к сексу.
Секс перед ужином
Подарите друг другу по игрушке
И речь сейчас не о плюшевом медведе. А о тех самых игрушках из секс-шопа, которых вы раньше стеснялись. Переборите себя - зайдите вместе с партнером в магазин для взрослых.
Напомним,
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