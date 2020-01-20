ТОП-3 способа разнообразить вашу сексуальную жизнь
Секс имеет свойство превращаться в рутину.
Смена локации
Знаете, помимо кровати, в вашей квартире есть еще уйма чудесных мест для занятия сексом. К примеру, ванная, кухня либо же гостиная. Для более острых ощущений вы можете попробовать секс в машине либо кинотеатре. Вариантов много, главное - проговорите с партнером заранее ваши желания, чтобы для него это не стало неожиданностью.
Поход в секс-шоп
Снимите домашнее видео
Вы можете не смотреть порнофильмы, а записать свой, домашний. Во-первых, сам процесс является достаточно возбуждающим. Во-вторых, в дальнейшем это может быть отличной стимуляцией для возбуждения. Ну а в-третьих, вы можете увидеть, как выглядите со стороны лучше, какие позы у вас гармоничны, а над какими стоит поработать.
Напомним,