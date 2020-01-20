ТОП-3 способа разнообразить вашу сексуальную жизнь

20 января 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 способа разнообразить вашу сексуальную жизнь
ТОП-3 способа разнообразить вашу сексуальную жизнь
pixabay.com

Секс имеет свойство превращаться в рутину.

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Во избежание этого мы настойчиво рекомендуем вам опробовать следующие советы, которые вернут огонек в вашу сексуальную жизнь и разожгут страсть по-новой. 

Смена локации

Знаете, помимо кровати, в вашей квартире есть еще уйма чудесных мест для занятия сексом. К примеру, ванная, кухня либо же гостиная. Для более острых ощущений вы можете попробовать секс в машине либо кинотеатре. Вариантов много, главное - проговорите с партнером заранее ваши желания, чтобы для него это не стало неожиданностью. 

Поход в секс-шоп

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Ваши отношения вполне реально разнообразить благодаря секс-игрушкам. Достаточно откинуть смущение и изучить ассортимент. Там можно, к примеру, приобрести не только различные игрушки, но и смазки, костюмы для ролевых игр, духи с феромонами, лубриканты, стимуляторы. 

Снимите домашнее видео 

Вы можете не смотреть порнофильмы, а записать свой, домашний. Во-первых, сам процесс является достаточно возбуждающим. Во-вторых, в дальнейшем это может быть отличной стимуляцией для возбуждения. Ну а в-третьих, вы можете увидеть, как выглядите со стороны лучше, какие позы у вас гармоничны, а над какими стоит поработать. 

Напомним, 

 

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