ТОП-3 способа разнообразить вашу сексуальную жизнь

Секс имеет свойство превращаться в рутину.

Во избежание этого мы настойчиво рекомендуем вам опробовать следующие советы , которые вернут огонек в вашу сексуальную жизнь и разожгут страсть по-новой.

Смена локации

Знаете, помимо кровати, в вашей квартире есть еще уйма чудесных мест для занятия сексом. К примеру, ванная, кухня либо же гостиная. Для более острых ощущений вы можете попробовать секс в машине либо кинотеатре. Вариантов много, главное - проговорите с партнером заранее ваши желания, чтобы для него это не стало неожиданностью.

Поход в секс-шоп

Ваши отношения вполне реально разнообразить благодаря секс-игрушкам. Достаточно откинуть смущение и изучить ассортимент. Там можно, к примеру, приобрести не только различные игрушки, но и смазки, костюмы для ролевых игр, духи с феромонами, лубриканты, стимуляторы.

Снимите домашнее видео

Вы можете не смотреть порнофильмы, а записать свой, домашний. Во-первых, сам процесс является достаточно возбуждающим. Во-вторых, в дальнейшем это может быть отличной стимуляцией для возбуждения. Ну а в-третьих, вы можете увидеть, как выглядите со стороны лучше, какие позы у вас гармоничны, а над какими стоит поработать.

Напомним,