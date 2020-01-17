Психологи: в отношениях один всегда любит меньше

17 января 2020 18:30 Алла Лысак
Психологи: в отношениях один всегда любит меньше
Психологи: в отношениях один всегда любит меньше
pixabay.com

Психологи утверждают, что после завершения романтического периода отношений один из партнеров неизбежно начинает любить второго меньше.

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Как правило, в довольно краткие сроки остывает партнер, приложивший меньше усилий, чтобы эти отношения вообще состоялись.

Например, на этапе знакомства женщина проявляла больше инициативы, старалась разнообразить досуг мужчины, который ей нравился, помогала ему, делала отношения максимально удобными. 

В самих отношениях страх отказа трансформируется в боязнь, что любовь закончится и вернется одиночество. И женщина снова, на подсознательном уровне, начинает делать больше, тащить лямку отношений одна, позволяя мужчине лишь принимать ее любовь в комфортной для него форме. 

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Психологи напоминают, что партнер, который боится потерять любовь, должен работать над своими фобиями, а также полюбить еще одного человека, себя. Сделайте все возможное для повышения самооценки, поймите, как вашему партнеру повезло, что вы с ним, подумайте о своих желаниях и целях, о своем будущем.

Вы увидите, что вместе с позитивными изменениями внутри вас возвращается и интерес партнера, ведь он видит в вас уверенную женщину и...  боится потерять!

Отношения являют собой бесконечную динамику и смену ролей, однако занимать активную позицию должны оба супруга время от времени.

Напомним,

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