Психологи: в отношениях один всегда любит меньше
Психологи утверждают, что после завершения романтического периода отношений один из партнеров неизбежно начинает любить второго меньше.
Например, на этапе знакомства женщина проявляла больше инициативы, старалась разнообразить досуг мужчины, который ей нравился, помогала ему, делала отношения максимально удобными.
В самих отношениях страх отказа трансформируется в боязнь, что любовь закончится и вернется одиночество. И женщина снова, на подсознательном уровне, начинает делать больше, тащить лямку отношений одна, позволяя мужчине лишь принимать ее любовь в комфортной для него форме.
Вы увидите, что вместе с позитивными изменениями внутри вас возвращается и интерес партнера, ведь он видит в вас уверенную женщину и... боится потерять!
Отношения являют собой бесконечную динамику и смену ролей, однако занимать активную позицию должны оба супруга время от времени.
Напомним,