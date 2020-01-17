Психологи: в отношениях один всегда любит меньше

Психологи: в отношениях один всегда любит меньше

Психологи утверждают, что после завершения романтического периода отношений один из партнеров неизбежно начинает любить второго меньше.

Как правило, в довольно краткие сроки остывает партнер , приложивший меньше усилий, чтобы эти отношения вообще состоялись.

Например, на этапе знакомства женщина проявляла больше инициативы, старалась разнообразить досуг мужчины, который ей нравился, помогала ему, делала отношения максимально удобными.

В самих отношениях страх отказа трансформируется в боязнь, что любовь закончится и вернется одиночество. И женщина снова, на подсознательном уровне, начинает делать больше, тащить лямку отношений одна, позволяя мужчине лишь принимать ее любовь в комфортной для него форме.

Психологи напоминают, что партнер, который боится потерять любовь, должен работать над своими фобиями, а также полюбить еще одного человека, себя. Сделайте все возможное для повышения самооценки, поймите, как вашему партнеру повезло, что вы с ним, подумайте о своих желаниях и целях, о своем будущем.

Вы увидите, что вместе с позитивными изменениями внутри вас возвращается и интерес партнера, ведь он видит в вас уверенную женщину и... боится потерять!

Отношения являют собой бесконечную динамику и смену ролей, однако занимать активную позицию должны оба супруга время от времени.

Напомним,