Темы для разговора, которые спасут первое свидание
Первое свидание, это всегда волнительно и тревожно.
Нужно произвести впечатление на человека, но и не хочется быть хвастуном. Мы предлагаем вам четыре варианта, которые помогут спасти первое свидание, если парень вам попался скромный и неразговорчивый.
Путешествиявесельем, отпуском и познанием чего-то нового. С незабываемыми впечатлениями и яркими фото.
Возможно, из-за этого разговоры о путешествиях и поднимают нам настроение. Спросите у партнера, где он бывал, а куда хочет отправиться, что хотел бы увидеть в той или иной стране, ну а затем поделитесь своими мыслями на этот счет.
Кто знает, может быть, он тоже ищет человека, чтобы открыть для себя мир!
Увлечения
Некоторые своих увлечений стесняются, а другие искренне ими гордятся, но почти все в какой-то момент начинают говорить об этом с настоящим блеском в глазах!
Кино
Если вам есть, что сказать, заведите беседу о фильме, который собираетесь посмотреть, возможно, зайдет разговор о любимых актерах, интересных моментах. Выберите фильм вместе или найдите золотую середину. Есть желание и возможность – сходите в кинотеатр, тем более, что в кинотеатре Синема Сити в ТРЦ Ocean Plaza сейчас идет показ множества кинокартин на любой вкус — боевики, драмы, комедии.
Сразу отметим — из-за карантина выходного дня кинотеатры работают с понедельника по пятницу.
Споры
Но помните, что любая беседа может состояться лишь в том случае, если оба собеседника настроены на конструктивный диалог. Вы должны настроиться на то, что нужно принять к сведению точку зрения, которая отличается от вашей.
Напомним,