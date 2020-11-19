Первое свидание, это всегда волнительно и тревожно.

Нужно произвести впечатление на человека, но и не хочется быть хвастуном. Мы предлагаем вам четыре варианта, которые помогут спасти первое свидание, если парень вам попался скромный и неразговорчивый.

Путешествия

Путешествия манят нас, они ассоциируются с весельем , отпуском и познанием чего-то нового. С незабываемыми впечатлениями и яркими фото.

Возможно, из-за этого разговоры о путешествиях и поднимают нам настроение. Спросите у партнера, где он бывал, а куда хочет отправиться, что хотел бы увидеть в той или иной стране, ну а затем поделитесь своими мыслями на этот счет.

Кто знает, может быть, он тоже ищет человека, чтобы открыть для себя мир!

Темы для разговора, которые спасут первое свидание

Увлечения

Некоторые своих увлечений стесняются, а другие искренне ими гордятся, но почти все в какой-то момент начинают говорить об этом с настоящим блеском в глазах!

Кино

Если вам есть, что сказать, заведите беседу о фильме, который собираетесь посмотреть, возможно, зайдет разговор о любимых актерах, интересных моментах. Выберите фильм вместе или найдите золотую середину. Есть желание и возможность – сходите в кинотеатр, тем более, что в кинотеатре Синема Сити в ТРЦ Ocean Plaza сейчас идет показ множества кинокартин на любой вкус — боевики, драмы, комедии.

Сразу отметим — из-за карантина выходного дня кинотеатры работают с понедельника по пятницу.

Темы для разговора, которые спасут первое свидание

Споры

Рискованные и нестандартные темы для разговора на первом свидании позволяют сразу же узнать, что перед вами за фрукт. Если вы не боитесь дискуссии на грани спора, если вам действительно интересно, что думает о животрепещущей теме ваш потенциальный партнер, спрашивайте и рискуйте.

Но помните, что любая беседа может состояться лишь в том случае, если оба собеседника настроены на конструктивный диалог. Вы должны настроиться на то, что нужно принять к сведению точку зрения, которая отличается от вашей.

Напомним,