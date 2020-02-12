Больше не в моде: о каких трендах стоит забыть в 2020 году

Больше не в моде: о каких трендах стоит забыть в 2020 году

Думаете, что приобрести во время следующего похода по магазинам?

Тогда вам точно следует знать, что покупать не стоит, ведь звездный час этих трендов уже прошел.

Натуральный мех

Сейчас тренд эко-френдли достиг своего абсолюта. Шубы из мертвых животных больше не кажутся привлекательными для заядлых модниц. Отдайте предпочтение искусственным вариантам.

Белые ботильоны

На протяжение двух лет эта модель оставалась на пике популярности самых модных домов. Сейчас же лучше запрятать их подальше в шкаф. Они еще вернется, честно. Но чуть позже.

Заколки

Этот тренд из 90-ых был актуален пару сезонов назад. Сейчас же это скорее признак дурного тона, чем тонкого чувства модного и стильного. Да, даже невидимки лучше запрятать подальше.

Платье в горох

Ну кто не любит эту расцветку? Она выглядит достаточно весело, живо и энергично. Но в то же время сейчас этот тренд уже начинает сходить с лавр славы. Лучше присмотритесь к моноцвету: глубокий синий, черный и оттенки бордо.

Напомним,