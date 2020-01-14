Какой маникюр сводит парней с ума?

Наш внешний вид - наша визитная карточка. Поэтому нужно его формировать с мелочей. Ногти, к примеру, способны как оттолкнуть человека от вас, так и заинтересовать его.

Сегодня мы расскажем, какой маникюр может свести парня с ума при одном только взгляде на него.

Форма и длина

Не выбирайте длинную миндалевидную форму ногтей. Чаще всего они слегка похожи на когти животного и вызывают скорее страх, чем интересе. Короткие ногти и ногти средней длины с мягкими изгибами, напротив, кажутся мужчинам привлекательными и даже сексуальными.

Цвет

Фаворитом среди предпочтений сильного пола все еще остается красный цвет маникюра. Именно он действует как магнит для мужского глаза. Красный цвет так и говорит о вашей уверенности в себе, сексуальности и целеустремленности.

Не пренебрегайте и пастельными оттенками. Нежно-розовый, кремовый и нюдовый тоже нравятся мужчинам. Они считают эти оттенки естественными и простыми, но в тоже время элегантными.

Не делайте этого!

Мужчины крайне не любят различных декораций на ваших ногтях. Это, по их мнению, добавляет им неестественного и даже вульгарного вида.

Напомним,