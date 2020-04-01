Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя

1 апреля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
pixabay.com

Наш вес и общее самочувствие напрямую зависят от состояния наших гормонов. Именно из-за них мы чаще всего набираем вес.

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Сегодня мы расскажем, какие гормоны необходимо контролировать каждый месяц, чтобы не испытывать более глобальных проблем в дальнейшем. 

Кортизол 

Гормон, отвечающий за стресс, напрямую влияет на наш вес. Как это работает? Все просто: получая стресс, организм расходует большие запасы энергии и в качестве защитной реакции требует быстро ее восполнить с помощью еды. Если ваш уровень кортизола регулярно пребывает на высоком уровне, то не исключено, что в дальнейшем ваш уровень метаболизма может и вовсе поломаться. Не подвергайте себя лишним стрессам и обязательно сдавайте кровь каждый месяц. Включите в рацион цитрусы — витамин С снизит кортизол на 30%, а от кофе лучше отказаться, поскольку он напрямую воздействует на кортизол. 

Лептин

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Именно этот гормон шепчет вам на ушко о том, что пора подкрепиться чем-то сладким и не очень полезным. Лепить ответственен в нашем организме за насыщение и аппетит. В принципе, тут все просто: необходимо просто не голодать на протяжение всего дня и давать организму на сон больше семи часов. Кстати, спать ложиться тоже лучше не позже 23:00. 

Эстроген 

Пожалуй, один из наиболее важных и значимых гормонов в этом списке. Половой женский гормон эстроген влияет на менструальный цикл и распределение жировых отложений. Именно поэтому, когда у вас начинается, вы можете набирать вес - в игру вспухает эстроген. Зачастую недостаток половых гормонов провоцирует любовь к сладкому. Откажитесь от пива, кофе и добавьте в рацион бобовые и клетчатку. Но прежде всего обязательно проконсультируйтесь с вашим доктором. 

Напомним,

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