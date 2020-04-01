Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
Наш вес и общее самочувствие напрямую зависят от состояния наших гормонов. Именно из-за них мы чаще всего набираем вес.
Кортизол
Гормон, отвечающий за стресс, напрямую влияет на наш вес. Как это работает? Все просто: получая стресс, организм расходует большие запасы энергии и в качестве защитной реакции требует быстро ее восполнить с помощью еды. Если ваш уровень кортизола регулярно пребывает на высоком уровне, то не исключено, что в дальнейшем ваш уровень метаболизма может и вовсе поломаться. Не подвергайте себя лишним стрессам и обязательно сдавайте кровь каждый месяц. Включите в рацион цитрусы — витамин С снизит кортизол на 30%, а от кофе лучше отказаться, поскольку он напрямую воздействует на кортизол.
Лептин
Эстроген
Пожалуй, один из наиболее важных и значимых гормонов в этом списке. Половой женский гормон эстроген влияет на менструальный цикл и распределение жировых отложений. Именно поэтому, когда у вас начинается, вы можете набирать вес - в игру вспухает эстроген. Зачастую недостаток половых гормонов провоцирует любовь к сладкому. Откажитесь от пива, кофе и добавьте в рацион бобовые и клетчатку. Но прежде всего обязательно проконсультируйтесь с вашим доктором.
Напомним,