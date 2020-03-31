Волосы как из рекламы: 5 главных советов, как отрастить здоровые волосы

31 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Волосы как из рекламы: 5 главных советов, как отрастить здоровые волосы
Волосы как из рекламы: 5 главных советов, как отрастить здоровые волосы
pixabay.com

Хотите затмить всех своими густыми и здоровыми волосами?

 

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Тогда советуем прислушаться к нашим советам и результат не заставит себя долго ждать. 

Массаж головы

Волосы так же зависят от кровообращения, как и многое другое в нашем организме. К тому же, это еще и отличный вариант для снятия стресса. Все, что вам необходимо - несколько минут свободного времени. Расчешите волосы. Сядьте в удобное кресло. Делайте массаж кончиками пальцев, массируя каждый миллиметр кожи. Двигайтесь от самой верхней точки головы к самой нижней. 

Кушайте полезную еду 

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Питание во многом влияет не только на качество, но и на количество волос. Именно поэтому рекомендуется исключить из своего рациона фастфуд, мучное, жирное и полуфабрикаты. Практической пользы они не несут, а вот вреда - хоть отбавляй. Увеличьте количество белка в рационе - яиц, белого мяса и нежирной рыбы. Контролируйте норму витаминов А, Е и С в крови. 

Регулярно стригите концы

Очень часто наши кончики начинают сечься. Это первый и явные признак того, что необходимо идти к парикмахеру и их укорачивать. Таким образом волосам будет проще расти, а вам - приятнее смотреть на их качество в зеркале. 

Расчесывайтесь перед сном 

После утомительного дня мы часто падаем на подушку без задних ног, забывая о том, что происходит у нас на голове. Как результат - запутанные волосы с самого утра, колтуны и испорченное настроение. Этого всего можно избежать, если завести себе за привычку расчесывать волосы перед сном. 

Ополаскивайте волосы холодной водой 

Чрезмерно горячая вода негативно влияет на структуру волоса. Когда вы принимаете душ, отдавайте предпочтение теплой либо прохладной воде. После мытья волос рекомендуется повторно промыть их холодной водой, чтобы защитить их от каких-либо осложнений. 

Напомним,

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