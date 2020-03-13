ТОП-3 мифа про выпадение волос, о которых стоит забыть
13 марта 2020 15:30
Антонина Старовойт
ТОП-3 мифа про выпадение волос, о которых стоит забыть
pixabay.com
Вокруг выпадения волос ходит очень много мифов.
Самое время их развенчать и рассказать
, что же на самом деле это значит.
Выпадение волос - авитаминоз
На самом деле, чаще всего выпадение волос спровоцировано проблемами с ЖКТ или щитовидной железой. Не стоит при виде клочков волос сразу же бежать в аптеку и покупать витамины. Лучше всего обратиться к специалисту, сдать анализы, которые помогут определить, почему у тебя выпадают волосы.
Шампунь помогает от выпадения волос
В этом случае нужно лечить причину, а не следствие. Даже самые дорогие шампуни не способны вам помочь в этом. А надписи "против выпадения волос" - просто маркетинговый ход.
Плохое питание = выпадение волос
Когда мы не потребляем достаточную норму микроэлементов, то проблемы с волосами действительно могут возникнуть. Но до выпадения дело обычно не доходит. А вот если вы специально голодаете, то есть вероятность того, что выпадение волос усилится.
Напомним,