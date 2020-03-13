ТОП-3 мифа про выпадение волос, о которых стоит забыть

Вокруг выпадения волос ходит очень много мифов.

Выпадение волос - авитаминоз

На самом деле, чаще всего выпадение волос спровоцировано проблемами с ЖКТ или щитовидной железой. Не стоит при виде клочков волос сразу же бежать в аптеку и покупать витамины. Лучше всего обратиться к специалисту, сдать анализы, которые помогут определить, почему у тебя выпадают волосы.

Шампунь помогает от выпадения волос

Самое время их развенчать и рассказать , что же на самом деле это значит.

Плохое питание = выпадение волос

В этом случае нужно лечить причину, а не следствие. Даже самые дорогие шампуни не способны вам помочь в этом. А надписи "против выпадения волос" - просто маркетинговый ход.

Когда мы не потребляем достаточную норму микроэлементов, то проблемы с волосами действительно могут возникнуть. Но до выпадения дело обычно не доходит. А вот если вы специально голодаете, то есть вероятность того, что выпадение волос усилится.

Напомним,