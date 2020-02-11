ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо?

Задаетесь этим вопросом все чаще и чаще?

Тогда у нас есть три неочевидных и возможных причины недомогания ваших волосах. Приготовьтесь узнать всю правду.

Сухой шампунь

Этот продукт - настоящая находка для очень занятых и деловых девушек, которые только и делают, что мечтают о том, чтобы поспать на 10 минут дольше. Да, это удобно и эффективно. Однако это не отменяет того, что от него наши поры кожи головы загрязняются куда чаще. А это в свою очередь ведет к сухости и сечению волос. Перхоть тоже, кстати, присутствует в этом перечне.

Полотенца

Если сразу после мытья вы начнете тереть со всей силой ваши волосы сухим полотенцем, чтобы быстрее их высушить, то это может быть чревато множественному травмированию волосков. Просто промакивайте их полотенцем (желательно из микрофибры) и оставляйте немного просохнуть естественно перед укладкой феном.

Пучок

Да, прическа тоже может стать причиной выпадения и даже раних залысин среди женских голов. Не знали? Все дело в двух прическах: конском тугом хвосте и пучке. Обе они чаще всего затянуты до такой степени сильно, что волосы, как в случае с перекрытием воздуха, перестают полноценно функционировать. Это тянет за собой их выпадение и ломкость. Наш совет: попытаться пересмотреть свое отношение к тугим прическам. Безусловно, они выглядят стильно, но разве это стоит того, чтобы спустя пару лет лишиться их полностью?

Напомним,