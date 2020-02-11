ТОП-3 причины, почему ваши волосы выглядят плохо
Задаетесь этим вопросом все чаще и чаще?
Сухой шампунь
Этот продукт - настоящая находка для очень занятых и деловых девушек, которые только и делают, что мечтают о том, чтобы поспать на 10 минут дольше. Да, это удобно и эффективно. Однако это не отменяет того, что от него наши поры кожи головы загрязняются куда чаще. А это в свою очередь ведет к сухости и сечению волос. Перхоть тоже, кстати, присутствует в этом перечне.
Полотенца
Пучок
Да, прическа тоже может стать причиной выпадения и даже раних залысин среди женских голов. Не знали? Все дело в двух прическах: конском тугом хвосте и пучке. Обе они чаще всего затянуты до такой степени сильно, что волосы, как в случае с перекрытием воздуха, перестают полноценно функционировать. Это тянет за собой их выпадение и ломкость. Наш совет: попытаться пересмотреть свое отношение к тугим прическам. Безусловно, они выглядят стильно, но разве это стоит того, чтобы спустя пару лет лишиться их полностью?
Напомним,