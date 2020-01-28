ТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся
Замечали, что спустя сутки ваши помытые волосы превратились в жирные кусочки волос?
Неправильный шампунь
Прежде всего, когда вы обнаруживаете такую проблему, рекомендуется сменить свой шампунь. Выбирайте средства, где есть салициловая кислота: она уменьшает жирность, а также сера - она снижает сальность кожи и питает ее белком.
Вы моете голову слишком часто
Вы неправильно питаетесь
Наши заболевания отражаются и на общем состоянии волос. Строгие диеты или неразборчивое питание могут спровоцировать гормональный сбой, который отразится на выработке кожного сала. И ваши волосы постоянно будут выглядеть неухоженными. В таком случае советуем вам обратиться к трихологу — специалисту по заболеваниям кожи головы и волос. Врач назначит лечение и подберет подходящий уход.
Напомним,