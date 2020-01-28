ТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся

28 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся
ТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся
pixabay.com

Замечали, что спустя сутки ваши помытые волосы превратились в жирные кусочки волос?

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Тогда этот материал точно для вас. Сегодня мы расскажем, почему жирнятся ваши волосы и что с этим делать. 

Неправильный шампунь 

Прежде всего, когда вы обнаруживаете такую проблему, рекомендуется сменить свой шампунь. Выбирайте средства, где есть салициловая кислота: она уменьшает жирность,  а также сера - она снижает сальность кожи и питает ее белком. 

Вы моете голову слишком часто 

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Для того чтобы нормализовать состояние волосы, следует реже их мыть. Как бы странно это не звучало, но это работает. Оказывается, частое мытье смывает защитную водно-жировую пленку и раздражает кожу головы. Это провоцирует интенсивную выработку кожного сала, и ваши волосы быстрее грязнятся. Также следует помнить: мыть голову нужно теплой либо прохладной водой, не создавайте резких перепадов температуры. Именно они являются стрессом для наших волос и лишают их здорового блеска. 

Вы неправильно питаетесь 

Наши заболевания отражаются и на общем состоянии волос. Строгие диеты или неразборчивое питание могут спровоцировать гормональный сбой, который отразится на выработке кожного сала. И ваши волосы постоянно будут выглядеть неухоженными. В таком случае советуем вам обратиться к трихологу — специалисту по заболеваниям кожи головы и волос. Врач назначит лечение и подберет подходящий уход.

Напомним, 

 

 

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