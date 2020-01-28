ТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся

Замечали, что спустя сутки ваши помытые волосы превратились в жирные кусочки волос?

Тогда этот материал точно для вас. Сегодня мы расскажем, почему жирнятся ваши волосы и что с этим делать.

Неправильный шампунь

Прежде всего, когда вы обнаруживаете такую проблему, рекомендуется сменить свой шампунь. Выбирайте средства, где есть салициловая кислота: она уменьшает жирность, а также сера - она снижает сальность кожи и питает ее белком.

Вы моете голову слишком часто

Для того чтобы нормализовать состояние волосы, следует реже их мыть. Как бы странно это не звучало, но это работает. Оказывается, частое мытье смывает защитную водно-жировую пленку и раздражает кожу головы. Это провоцирует интенсивную выработку кожного сала, и ваши волосы быстрее грязнятся. Также следует помнить: мыть голову нужно теплой либо прохладной водой, не создавайте резких перепадов температуры. Именно они являются стрессом для наших волос и лишают их здорового блеска.

Вы неправильно питаетесь

Наши заболевания отражаются и на общем состоянии волос. Строгие диеты или неразборчивое питание могут спровоцировать гормональный сбой, который отразится на выработке кожного сала. И ваши волосы постоянно будут выглядеть неухоженными. В таком случае советуем вам обратиться к трихологу — специалисту по заболеваниям кожи головы и волос. Врач назначит лечение и подберет подходящий уход.

Напомним,