3 вида страхов, которые разрушают ваши отношения

Безусловно, мы можем говорить много относительно страхов и их иррациональности.

Телесный страх

Это страх основан на переживаниях, которые связаны с комфортом физического тела человека. Зачастую он боится перемен, которые связаны с появлением в его жизни партнера. Человеку так или иначе приходится пересмотреть свой образ жизни, хобби, отношения с друзьями. Появление интимной близости так же может дать почву для переживаний. Этот немаленький список сомнений может пополняться с каждым днем до тех пор, пока одному из партнеров не надоест выслушивать постоянные жалобы. Постарайтесь объяснить своему партнеру, что перемены в жизни не всегда плохо. Важный момент: ваши действия не должны расходиться с вашими словами.

Эмоциональный страх

Читайте также Полный провал: ТОП-5 главных ошибок в сексе Долгое время о ваших переживаниях знали только вы. Вы привыкли к тому, что можете расчитывать только сами на себя. А тут возможен страх оказаться уязвимым, поскольку ваши эмоции теперь зависят не только от вас, но и от партнера. Отношения меняют людей, и партнер может бояться, что проснувшись однажды утром он не узнает себя. Такие люди предпочитают оставаться одинокими лишь для того, чтобы сохранить свое личное пространство. Пробить эту крепкую броню можно терпением и заботой, которых ему, возможно, не хватало все эти годы. На то, чтобы партнер изменил свое отношение к этому может потребоваться не один год даже. Задумайтесь, а готовы ли вы так долго доказывать и проявлять свои эмоции?

Интеллектуальный страх

Вы попросту боитесь выглядеть глупее своего партнера в отношениях. Такими страхами перед отношениями часто обладают представители интеллектуальных профессий или люди, которые находятся в непрерывном саморазвитии. Однако тут стоит отметить: если люди выбирают друг друга, то примерно понимают (а чаще недооценивают) их интеллектуальный потенциал. В любом случае, саморазвитие никто не отменял. А изучать что-то новое вместе еще лучше.

Напомним,