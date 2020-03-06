ТОП-5 признаков отношений с будущем

6 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 признаков отношений с будущем
ТОП-5 признаков отношений с будущем
pixabay.com

Все чаще задаетесь вопросом: а есть ли будущее у ваших отношений с молодым человеком?

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Сегодня мы расскажем о пяти признаках того, что у вас не все потеряно и вы сможете построить долгий и крепкий союз. 

Вы оба отпустили прошлое 

Речь идет о том, что ни ваш бывший партнер, ни его больше не рвут вашу душу на части при одной только мысли о нем. В крепких нынешних отношениях ваша установка скорее такая - принимать, уважать, но не вмешиваться в прошлое вашей половины. В идеале оно должно быть проговорено один раз и расставлено с акцентами на том, что эта глава пройдена, а вы - его настоящее и, возможно, будущее. 

Вы не завидуете успехом партнера

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Даже наоборот - вы разделяете его достижения и всегда рады тому, чего он успел добиться. Таким образом ваш партнер может стать мотивацией и для вас. Ведь командный тип отношений предполагает непрямое участие в жизнях друг друга и равнозначную поддержку. 

Вам нравится заботиться друг о друге 

Тут важно добавить, что забота и удаление внимания нравится вам двоим. То есть, вам приятно сделать ему завтрак в постель. А ему вовсе не в тягость помыть посуду и заказать на ужин вашу любимую курицу в кисло-сладком соусе. Это желание должно исходить из глубин вашего сердца. И если оно есть, то вполне наверняка такие отношения могут рассчитывать на продолжение. 

Вам комфортно 

В общем-то любовь и комфорт - разные понятия. Если первое уходит корнями к абстрактному и сладкому, то комфорт - это больше про постоянное и вполне явное ощущение. 

Вы поддерживаете друг друга

Тут и так все ясно: ваш партнер - ваше надежное плечо и прямая поддержка, которая в любой момент окажется рядом. Взаимная поддержка - цемент, на котором держатся счастливые отношения.

Напомним, 

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