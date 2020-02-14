ТОП-5 привычек, которые портят ваши отношения

14 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 привычек, которые портят ваши отношения
ТОП-5 привычек, которые портят ваши отношения
pixabay.com

Мы до конца не сможем сказать, плохие они либо нет, но факт остается фактом: эти привычки точно портят ваши отношения.

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Внимательно ознакомьтесь с этим списком и попытайтесь искоренить их в ваших отношениях

Вам скучно 

Люди нуждаются в новых впечатлениях. Ведь в каждодневной рутине пары начинают скучать и перестают уделять внимание второй половинке. Советуем вам внести немного спонтанности в жизнь, которая поможет разжечь новый огонь в ваших отношениях. 

Вы не развиваетесь 

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Развитие интересов вне ваших отношений может помочь укрепить связь с партнером. Попробуйте что-то новое самостоятельно, к примеру, спортзал или уроки вокала. Развивайтесь и делитесь этим со своим партнером. 

Вы не верите в себя

Заниженная самооценка или неумение найти что-либо хорошее в себе способствует разочарованию и неуверенности в себе. Другими словами, вы подсознательно будете искать любые доводы в пользу того, что недостойны отношений. 

Вам неудобно говорить про секс

Вопрос интима, очевидно, является важным и для общего обсуждения. Спросите любимого человека, все ли ему нравится в сексе с вами. Возможно, он хотел бы попробовать что-то новое. Да, cначала этот разговор будет неудобным, но с кем еще вам обсуждать половую жизнь, если не с ним?

Вы не открыты к изменениям 

Все люди меняются. Даже те, с которыми вы уже не первый год. Как и вы, они будут развиваться, поэтому у нас есть право на принятие этих перемен либо расставание. 

Ваш партнер не в приоритете 

Обязательно сделать своего партнера приоритетным. Не имеет знаечния, или это новый парень/девушка, или ваша вторая половинка уже пару лет - она все равно заслуживает вашего внимания. Так что обеспечьте его.

Напомним, 

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