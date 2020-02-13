ТОП-5 ошибок, которые вы делаете после секса

Оказывается, их можно совершать не только во время, но и после секса!

Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных и опасных ошибках, совершаемых после полового акта.

Не идете в туалет

Предпочитаете сразу лечь спать после секса? А зря! Помочиться после секса - залог того, что вы не подцепите никакие урогенитальные инфекции.

Не подмываетесь

Соблюдение гигиены важно, если вы не горите желанием лечить заболевания половых органов после. Он просто обязателен, особенно если вы использовали смазку. Кстати, ничего не мешает вам принять его вместе: и польза, и приятность.

Не проверяете презерватив

Презерватив - это не всегда 100% защита. К тому же, в порыве страсти он может рваться, что увеличивает риск беременности почти в пять раз. Даже если это произошло — не стоит паниковать: нужно воспользоваться тестом на половые инфекции и средствами срочной контрацепции.

Чувствуете жжение, но идете на второй заход

Иногда мы пренебрежительно относимся к жжению после полового акта. На самом деле, если вы ощущаете дискомфорт между ног, лучше подождать до его полного исчезновения, потому что в противном случае у вас не будет достаточно смазки для того, чтобы насладиться процессом.

Спите в сексуальном белье

Безусловно, вы выглядите потрясающе. Но врачи рекомендуют надевать такое белье только для любовных утех, а спать же лучше в обычных хлопковых трусах. Введите табу на нейлоновые, вискозные или полиэстровые трусики, поскольку они могут спровоцировать развитие молочницы.

Напомним,