ТОП-5 ошибок, которые вы делаете после секса
Оказывается, их можно совершать не только во время, но и после секса!
Не идете в туалет
Предпочитаете сразу лечь спать после секса? А зря! Помочиться после секса - залог того, что вы не подцепите никакие урогенитальные инфекции.
Не подмываетесь
Не проверяете презерватив
Презерватив - это не всегда 100% защита. К тому же, в порыве страсти он может рваться, что увеличивает риск беременности почти в пять раз. Даже если это произошло — не стоит паниковать: нужно воспользоваться тестом на половые инфекции и средствами срочной контрацепции.
Чувствуете жжение, но идете на второй заход
Иногда мы пренебрежительно относимся к жжению после полового акта. На самом деле, если вы ощущаете дискомфорт между ног, лучше подождать до его полного исчезновения, потому что в противном случае у вас не будет достаточно смазки для того, чтобы насладиться процессом.
Спите в сексуальном белье
Безусловно, вы выглядите потрясающе. Но врачи рекомендуют надевать такое белье только для любовных утех, а спать же лучше в обычных хлопковых трусах. Введите табу на нейлоновые, вискозные или полиэстровые трусики, поскольку они могут спровоцировать развитие молочницы.
Напомним,