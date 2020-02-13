ТОП-5 ошибок, которые вы делаете после секса

13 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 ошибок, которые вы делаете после секса
ТОП-5 ошибок, которые вы делаете после секса
pixabay.com

Оказывается, их можно совершать не только во время, но и после секса!

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Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных и опасных ошибках, совершаемых после полового акта. 

Не идете в туалет 

Предпочитаете сразу лечь спать после секса? А зря! Помочиться после секса - залог того, что вы не подцепите никакие урогенитальные инфекции. 

Не подмываетесь 

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Соблюдение гигиены важно, если вы не горите желанием лечить заболевания половых органов после. Он просто обязателен, особенно если вы использовали смазку. Кстати, ничего не мешает вам принять его вместе: и польза, и приятность. 

Не проверяете презерватив 

Презерватив - это не всегда 100% защита. К тому же, в порыве страсти он может рваться, что увеличивает риск беременности почти в пять раз. Даже если это произошло — не стоит паниковать: нужно воспользоваться тестом на половые инфекции и средствами срочной контрацепции.

Чувствуете жжение, но идете на второй заход 

Иногда мы пренебрежительно относимся к жжению после полового акта. На самом деле, если вы ощущаете дискомфорт между ног, лучше подождать до его полного исчезновения, потому что в противном случае у вас не будет достаточно смазки для того, чтобы насладиться процессом. 

Спите в сексуальном белье

Безусловно, вы выглядите потрясающе. Но врачи рекомендуют надевать такое белье только для любовных утех, а спать же лучше в обычных хлопковых трусах. Введите табу на нейлоновые, вискозные или полиэстровые трусики, поскольку они могут спровоцировать развитие молочницы. 

Напомним,

 

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