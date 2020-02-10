5 фактов про секс, которые должна знать каждая девушка
Есть стандартные и очевидные правила, о которых девушки по каким-то причинам не знают либо же не верят.
Возбужденные мужчины не видят наших недостатков
Да-да, это для нас лишняя складка - ужас и причина ненавидеть свое тело. Возбужденному же мужчине есть дело до всех (часто надуманных) недостатков в последнюю очередь. Прежде всего им важны ваше ответное возбуждение и чувства. Тем более если он уже с вами в постели, то его точно не спугнет ваш целлюлит либо растяжка.
Не смотрите на других
Не стесняйтесь своих сексуальных желаний
Не бойтесь говорить своему партнеру, когда и как вам хочется секса. Во-первых, их это возбуждает. Во-вторых, таким образом удовольствие вам точно гарантировано.
Женщинам нужно время, чтобы настроиться
Не бойтесь того, что возбуждение приходит не сразу. Вы же не робот, в конце то концов. Дайте понять мужчине, что вам требуется хорошая прелюдия для продолжения банкета.
Думать об оргазме - прогнать его
Последнее о чем вам следует думать во время секса - о том, почему вы все еще не достигли удовольствия. Гоните такие мысли, ведь из-за них вероятность его испытать равна примерно 5%. Фокус должен концентрироваться на удовольствии, а не на ненужных мыслях, которые лишь мешают.
Напомним,