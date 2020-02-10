5 фактов про секс, которые должна знать каждая девушка

Есть стандартные и очевидные правила, о которых девушки по каким-то причинам не знают либо же не верят.

Сегодня мы прольем свет на самые главные и важные факты о близости с вашим мужчиной.

Возбужденные мужчины не видят наших недостатков

Да-да, это для нас лишняя складка - ужас и причина ненавидеть свое тело. Возбужденному же мужчине есть дело до всех (часто надуманных) недостатков в последнюю очередь. Прежде всего им важны ваше ответное возбуждение и чувства. Тем более если он уже с вами в постели, то его точно не спугнет ваш целлюлит либо растяжка.

Не смотрите на других

Не стоит заниматься сравнениями и подстраиваться под других людей. Стандартов в постели не существует. Самое важное - чтобы секс с вашим партнером доставлял удовольствие вам обоим.

Не стесняйтесь своих сексуальных желаний

Не бойтесь говорить своему партнеру, когда и как вам хочется секса. Во-первых, их это возбуждает. Во-вторых, таким образом удовольствие вам точно гарантировано.

Женщинам нужно время, чтобы настроиться

Не бойтесь того, что возбуждение приходит не сразу. Вы же не робот, в конце то концов. Дайте понять мужчине, что вам требуется хорошая прелюдия для продолжения банкета.

Думать об оргазме - прогнать его

Последнее о чем вам следует думать во время секса - о том, почему вы все еще не достигли удовольствия. Гоните такие мысли, ведь из-за них вероятность его испытать равна примерно 5%. Фокус должен концентрироваться на удовольствии, а не на ненужных мыслях, которые лишь мешают.

Напомним,