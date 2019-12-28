Amarula - африканский ликер премиум класса: легенды и интересные факты

28 декабря 2019 19:36 Александр Кива
Amarula - африканский ликер премиум класса: легенды и интересные факты

Пей и узнавай интересные истории о том, что находится в твоем стакане

Читайте такжеЕгипетский салат «Маллави»: экзотическая альтернатива «Оливье» (рецепт)
 

Пить нужно уметь не только правильно (чтобы без похмелья, странных звонков “не туда” в четыре утра или отеков на лице), но и грамотно. Алкоголь - это не только способ скрасить вечер и поднять  настроение, это и история, которую стоит узнать каждому. 

Мы очень любим не только вкусно поесть и выдумать очередную тематическую коктейльную вечеринку для друзей, но и покопаться в истории напитка. Иногда такие знания раскрывают вкусовые качества и обращают наше внимание на особенности содержимого  в стакане.

Пришло время рассказать тебе много интересного об одном из напитков с историей - африканском ликере Amarula.

С чего все началось?

Еще в VI веке племена народа Банту обратили внимание на ароматные фрукты, которыми питались слоны в брачный период. Именно в этот период плоды достигали своей зрелости, и манили животных сладким ароматом. Прошло еще немного времени и жители этого же племени заметили, что плоды дерева марула положительно влияют на здоровье, придают сил и энергии. А все потому, что в составе марулы есть важный для энергии элемент - сахар.

О деревьях

Одно деревце может дать до 500 сладких плодов, поэтому сажать его очень выгодно. Но интересно и то, что дерево марула невозможно посадить в любом удобном месте, оно само должно выбрать подходящую почву для произрастания. Дерево может приживаться и в неподходящей почве, но в этом не будет никакого смысла, так как марула не сможет плодоносить.

Также, важно знать, что есть и достаточно крупные деревья, на их ветках могут спокойно прогуливаться леопарды. Самых крупных размеров марула достигает в в Ботсване.

Так а слоны при чем?

Если бы не пристрастие этих больших животных к плодам - неизвестно, открыли бы для себя вкус марулы племена народа Банту. Именно поэтому основали и “Amarula Trust”, который спонсирует программу по исследованию и сохранению популяции африканских слонов. 

В 2002 году компанией был основан “Amarula Trust”, который спонсирует программу по исследованию и сохранению популяции африканских слонов.

Ну давайте уже про ликер!

Сахар, который есть в составе марулы, проходит ферментацию, в ходе которой образуется алкоголь. Финальный процесс производства – смешивание выдержанных спиртов со свежим соком марулы и высококачественными сливками. Получившийся крем-ликёр обладает уникальным фруктово-карамельным ароматом и неповторимым мягким вкусом.

“Amarula” пользуется наибольшей популярностью в Канаде, Бразилии, Германии и Анголе, а экспортируют ликер в более чем 100 стран.

Победы

Конечно, основное, что характеризует напиток - его фанаты. Вкус ликера “Amarula” оценили по заслугам на международном конкурсе спиртных напитков в Нью-Йорке. Там ликер получил золотые медали и новых поклонников. “The Liqueur

Masters Spirit Business”, “Drinks International Travel Series”, “International Wine & Spirit competition” тоже посчитали напиток самобытным, интересным и конкурентоспособным, поэтому “Amarula” получил высшие награды и в этих конкурсах.

Любому напитку вкус придает история и характер. Теперь ты знаешь, почему на этикетке слоны и почему “Amarula” можно назвать напитком брачного периода. Теперь осталось только поднять бокалы за сладость.

Больше интересной информации читай тут.

Материалы по теме

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Штат Колорадо - смотреть онлайн выпуск от 29.12.2019
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Штат Колорадо - смотреть онлайн выпуск от 29.12.2019
Орел и решка. Чудеса света: Пирамиды майя - смотреть онлайн новый выпуск от 22.12.2019
Телешоу

Орел и решка. Чудеса света: Пирамиды майя - смотреть онлайн новый выпуск от 22.12.2019
Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)
Телешоу

Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!

Назван трендовый цвет волос в 2020 году!
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)

Я соромлюсь свого тіла-6: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 22.12.2019)
tv.ua