Amarula - африканский ликер премиум класса: легенды и интересные факты

Пей и узнавай интересные истории о том, что находится в твоем стакане

Пить нужно уметь не только правильно (чтобы без похмелья, странных звонков “не туда” в четыре утра или отеков на лице), но и грамотно. Алкоголь - это не только способ скрасить вечер и поднять настроение, это и история, которую стоит узнать каждому.

Мы очень любим не только вкусно поесть и выдумать очередную тематическую коктейльную вечеринку для друзей, но и покопаться в истории напитка. Иногда такие знания раскрывают вкусовые качества и обращают наше внимание на особенности содержимого в стакане.

Пришло время рассказать тебе много интересного об одном из напитков с историей - африканском ликере Amarula.

С чего все началось?

Еще в VI веке племена народа Банту обратили внимание на ароматные фрукты, которыми питались слоны в брачный период. Именно в этот период плоды достигали своей зрелости, и манили животных сладким ароматом. Прошло еще немного времени и жители этого же племени заметили, что плоды дерева марула положительно влияют на здоровье, придают сил и энергии. А все потому, что в составе марулы есть важный для энергии элемент - сахар.

О деревьях

Одно деревце может дать до 500 сладких плодов, поэтому сажать его очень выгодно. Но интересно и то, что дерево марула невозможно посадить в любом удобном месте, оно само должно выбрать подходящую почву для произрастания. Дерево может приживаться и в неподходящей почве, но в этом не будет никакого смысла, так как марула не сможет плодоносить.

Также, важно знать, что есть и достаточно крупные деревья, на их ветках могут спокойно прогуливаться леопарды. Самых крупных размеров марула достигает в в Ботсване.

Так а слоны при чем?

Если бы не пристрастие этих больших животных к плодам - неизвестно, открыли бы для себя вкус марулы племена народа Банту. Именно поэтому основали и “Amarula Trust”, который спонсирует программу по исследованию и сохранению популяции африканских слонов.

В 2002 году компанией был основан “Amarula Trust”, который спонсирует программу по исследованию и сохранению популяции африканских слонов.

Ну давайте уже про ликер!

Сахар, который есть в составе марулы, проходит ферментацию, в ходе которой образуется алкоголь. Финальный процесс производства – смешивание выдержанных спиртов со свежим соком марулы и высококачественными сливками. Получившийся крем-ликёр обладает уникальным фруктово-карамельным ароматом и неповторимым мягким вкусом.

“Amarula” пользуется наибольшей популярностью в Канаде, Бразилии, Германии и Анголе, а экспортируют ликер в более чем 100 стран.

Победы

Конечно, основное, что характеризует напиток - его фанаты. Вкус ликера “Amarula” оценили по заслугам на международном конкурсе спиртных напитков в Нью-Йорке. Там ликер получил золотые медали и новых поклонников. “The Liqueur

Masters Spirit Business”, “Drinks International Travel Series”, “International Wine & Spirit competition” тоже посчитали напиток самобытным, интересным и конкурентоспособным, поэтому “Amarula” получил высшие награды и в этих конкурсах.

Любому напитку вкус придает история и характер. Теперь ты знаешь, почему на этикетке слоны и почему “Amarula” можно назвать напитком брачного периода. Теперь осталось только поднять бокалы за сладость.

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