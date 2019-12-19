Египетский салат «Маллави»: экзотическая альтернатива «Оливье» (рецепт)

19 декабря 2019 21:30 Алла Лысак
Египетский салат «Маллави»: экзотическая альтернатива «Оливье» (рецепт)
Египетский салат «Маллави»: экзотическая альтернатива «Оливье» (рецепт)

Хотите порадовать гостей чем-то экзотическим, а родных удивить своими кулинарными умениями? Тогда вам стоит обратить внимание на рецепт утонченного египетского салата с зеленью и пряностями!

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Ингредиенты:

  • Сыр фета 200 г.,
  • Огурцы 1 шт., 
  • Сладкий красный лук 0,5 шт.,
  • Петрушка и укроп 0,5 пуч.,
  • Оливковое масло 2 ст. ложки,
  • Лимонный сок 15 мл.,
  • Молотый кумин 0,5 ч. ложки,
  • Перец черный молотый на кончике ножа,
  • Молотый перец чили по вкусу.

Способ приготовления:

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1. Разминаем фету вилкой, добавляем сок лимона, оливковое масло и перец, перемешиваем несколько минут.

2. Нарезаем на кубики огурцы и красный лук, травмы мелко шинкуем.

3. Добавляем к сыру травы, специи и перемешиваем салат. Украсить блюдо можно веточкой мяты и любой зеленью. Приятного аппетита!

Напомним,

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