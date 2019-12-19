Египетский салат «Маллави»: экзотическая альтернатива «Оливье» (рецепт)
Хотите порадовать гостей чем-то экзотическим, а родных удивить своими кулинарными умениями? Тогда вам стоит обратить внимание на рецепт утонченного египетского салата с зеленью и пряностями!
- Сыр фета 200 г.,
- Огурцы 1 шт.,
- Сладкий красный лук 0,5 шт.,
- Петрушка и укроп 0,5 пуч.,
- Оливковое масло 2 ст. ложки,
- Лимонный сок 15 мл.,
- Молотый кумин 0,5 ч. ложки,
- Перец черный молотый на кончике ножа,
- Молотый перец чили по вкусу.
Способ приготовления:
2. Нарезаем на кубики огурцы и красный лук, травмы мелко шинкуем.
3. Добавляем к сыру травы, специи и перемешиваем салат. Украсить блюдо можно веточкой мяты и любой зеленью. Приятного аппетита!
Напомним,