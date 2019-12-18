Гороскоп на 19 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

18 декабря 2019 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 19 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 19 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 19.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 19 декабря 2019 года, четверг.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).                 

Гороскоп Овен. Благоприятное время для романтических встреч и приятного времяпровождения со своей половинкой. 

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Гороскоп Телец. Ни в чем себя не ограничивайте, не сомневайтесь в своих возможностях, только так вы сумеете достичь поставленной цели как в работе, так и в личной жизни. 

Гороскоп Близнецы. Есть опасность стать жертвой человека с нечестными намерениями, не переоценивайте свои силы и не давайте обещаний, которые не собираетесь выполнять. 

Гороскоп Рак. У вас все карты на руках, все возможности, чтобы начать новое дело или перейти в другое место работы. Осталось только решиться на это!

Гороскоп Лев. Знакомство в этот день может стать судьбоносным, но вы этого сразу не почувствуете. 

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Гороскоп Дева.  Собирались сделать крупную покупку или вложить средства в перспективный проект? Не медлите, именно сегодня высока вероятность финансового успеха. 

Гороскоп Весы. Постарайтесь не забывать о профессиональных заданиях и бытовых проблемах, находясь в приподнятом настроении из-за появления в вашей жизни интересного кандидата в партнеры. 

Гороскоп Скорпион. Астрологи призывают вас взять на себя роль своеобразного полководца на работе, придется говорить, что делать, как и когда. 

Гороскоп Стрелец. Вы будете заняты решением каких-то проблем прошлого. Вторую половину дня следует посвятить семье, а не работе. 

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Гороскоп Козерог.  Даже находясь в самом невыгодном положении вы сможете достичь выдающихся результатов.

Гороскоп Водолей. Звезды призывают вас вести себя активно, общаться и не избегать даже неприятных, на первый взгляд, разговоров. Именно коммуникация откроет вам новые возможности. 

Гороскоп Рыбы. Вы умеете контролировать свои чувства на 100%, однако сегодня вам стоит отпустить себя и развлечься!

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