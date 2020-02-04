Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе

Секс - для двоих.

Сегодня мы расскажем о любимых позах мужчин во время секса

Золотое сечение

Суть этой позы заключается в следующем. Девушка ложится на спину, одна нога вытянута, а другая поднята и согнута в колене. Мужчина садится сверху. Затем накрывает бедром вытянутую ногу партнерши и прижимает к своей груди согнутую. Интенсивность, ритм и глубину проникновений контролирует, соответственно, партнер. Таким образом он чувствует себя ведущим в ваших страстных играх и полностью контролирует ситуацию.

Стоя с поднятой ногой

Эта поза чем-то похожа на миссионерскую, но только в вертикальном положении. Только таким образом вы можете поддерживать зрительный контакт и быстрее получаете оргазм. Для более продвинутых можно разнообразить позу. Обнимите ногами бедра мужчины и обхватите руками его шею.

Миссионерская поза

Вернемся к старой-доброй классике. Эту позу любят как мужчины, так и женщины. Кстати, разнообразить эту позу очень просто. Например, проникновения будут более глубокими, если девушка скрестит ноги в позе лотоса, положит под бедра подушку или просто ляжет на живот.

Напомним,