Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе
Секс - для двоих.
Золотое сечение
Суть этой позы заключается в следующем. Девушка ложится на спину, одна нога вытянута, а другая поднята и согнута в колене. Мужчина садится сверху. Затем накрывает бедром вытянутую ногу партнерши и прижимает к своей груди согнутую. Интенсивность, ритм и глубину проникновений контролирует, соответственно, партнер. Таким образом он чувствует себя ведущим в ваших страстных играх и полностью контролирует ситуацию.
Стоя с поднятой ногой
Миссионерская поза
Вернемся к старой-доброй классике. Эту позу любят как мужчины, так и женщины. Кстати, разнообразить эту позу очень просто. Например, проникновения будут более глубокими, если девушка скрестит ноги в позе лотоса, положит под бедра подушку или просто ляжет на живот.
Напомним,