Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе

4 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе
Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе
pixabay.com

Секс - для двоих.

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Сегодня мы расскажем о любимых позах мужчин во время секса

Золотое сечение 

Суть этой позы заключается в следующем. Девушка ложится на спину, одна нога вытянута, а другая поднята и согнута в колене. Мужчина садится сверху. Затем накрывает бедром вытянутую ногу партнерши и прижимает к своей груди согнутую. Интенсивность, ритм и глубину проникновений контролирует, соответственно, партнер. Таким образом он чувствует себя ведущим в ваших страстных играх и полностью контролирует ситуацию. 

Стоя с поднятой ногой 

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Эта поза чем-то похожа на миссионерскую, но только в вертикальном положении. Только таким образом вы можете поддерживать зрительный контакт и быстрее получаете оргазм. Для более продвинутых можно разнообразить позу. Обнимите ногами бедра мужчины и обхватите руками его шею. 

Миссионерская поза 

Вернемся к старой-доброй классике. Эту позу любят как мужчины, так и женщины. Кстати, разнообразить эту позу очень просто. Например, проникновения будут более глубокими, если девушка скрестит ноги в позе лотоса, положит под бедра подушку или просто ляжет на живот.

Напомним, 

 

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