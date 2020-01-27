ТОП-3 полезных свойства секса для внешности

27 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 полезных свойства секса для внешности
ТОП-3 полезных свойства секса для внешности
pixabay.com

Секс - это не только приятно, но еще и полезно. Особенно для женского организма.

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Сегодня мы расскажем о трех неизвестных вам ранее свойствах секса для женской внешности. 

Молодость 

Наверняка вы знаете, что морщины на лице появляются из-за различных стрессов, которые вредят нашему организму и коже. Во время секса организм вырабатывает окситоцин, серотонин, эндорфин - гормоны счастья, свойство которых заключаются в омоложении клеток. 

Гормональный баланс 

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В принципе секс и так полезен для здоровья. Но в особенности - для нашей кожи. Прыщи, которые поражают кожу говорят о дисбалансе гормональной системы, который выделяет излишний кожный себум. Когда гормоны в порядке (а выделяются они именно во время полового контакта), то и кожа в порядке.

Красивые волосы 

Зачастую во время физической близости усиливается кровоток, а это прямая гарантия целительной химии для лучшего роста ваших волос.

Напомним, 

 

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