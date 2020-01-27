ТОП-3 полезных свойства секса для внешности
Секс - это не только приятно, но еще и полезно. Особенно для женского организма.
Молодость
Наверняка вы знаете, что морщины на лице появляются из-за различных стрессов, которые вредят нашему организму и коже. Во время секса организм вырабатывает окситоцин, серотонин, эндорфин - гормоны счастья, свойство которых заключаются в омоложении клеток.
Гормональный баланс
Красивые волосы
Зачастую во время физической близости усиливается кровоток, а это прямая гарантия целительной химии для лучшего роста ваших волос.
Напомним,