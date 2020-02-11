Мужчины не любят это: 3 пункта, которые их раздражают в сексе
Наверняка, вам было интересно, но вы стеснялись спросить у вашего мужчины.
Секс только в темноте
Для нас темнота - настоящее спасение, потому как мужчине трудно будет разглядеть наши складки и целлюлит. Для мужчины же это - лишение возможности рассмотреть ваше красивое тело. Чувствуете разницу? На самом деле, это мы так придирчиво относимся к любому маленькому несовершенству, мужчины попросту этого не замечают.
Разговоры в постели
Особенно, когда вы оба уже на половине пути до наивысшей степени возбуждения. Даже если это и пошлые разговоры - оставьте их на сексуальные сообщения днем любимому. Мужчины по натуре любят действовать, а не говорить. А ваше желание продлить банкет только уменьшает их степень влечения к вам.
Отказ от экспериментов
Напомним,