Мужчины не любят это: 3 пункта, которые их раздражают в сексе

Наверняка, вам было интересно, но вы стеснялись спросить у вашего мужчины.

Сегодня мы ответим вместо него, что его чаще всего раздражает в постели . Возьмите на заметку - это легко исправить.

Секс только в темноте

Для нас темнота - настоящее спасение, потому как мужчине трудно будет разглядеть наши складки и целлюлит. Для мужчины же это - лишение возможности рассмотреть ваше красивое тело. Чувствуете разницу? На самом деле, это мы так придирчиво относимся к любому маленькому несовершенству, мужчины попросту этого не замечают.

Разговоры в постели

Особенно, когда вы оба уже на половине пути до наивысшей степени возбуждения. Даже если это и пошлые разговоры - оставьте их на сексуальные сообщения днем любимому. Мужчины по натуре любят действовать, а не говорить. А ваше желание продлить банкет только уменьшает их степень влечения к вам.

Отказ от экспериментов

Допустим, вы нашли уже свою любимую позу и думаете, что дальше можно не стараться. Мол "и так нормально". Не забывайте, что смысл секса не только удовлетворить друг друга и прийти к финальной точке, но и расслабиться, хорошо провести время и сблизиться. А если вы все делаете по написанному и выученному наизусть сценарию, это вряд ли удастся.

Напомним,