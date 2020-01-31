Звезда Женского доктора Петр Рыков: Мне нужна не жена, а любовь

Петр Рыков учился на переводчика, несколько лет работал моделью за рубежом, а теперь снимается в кино.

Не привык долго присматриваться

С 20 января Петра можно будет увидеть на телеканале «Украина» в премьерном четвертом сезоне медицинской драмы «Женский доктор»

Петр, как себя ощущаете в роли доктора?

Мне интересно. У моего героя довольно узкая специализация - он акушер. У каждой его пациентки свои страхи и проблемы, так что периодически ему приходится становиться даже психологом: с кем-то поговорить, как старший брат, с кем-то - как отец или товарищ. Поведение Родионова объяснимо: в стрессовой ситуации пациенткам нужна поддержка, и он ее оказывает. Иногда проводит воспитательную работу: кого-то пожурить требуется, кого-то похвалить.

Вам пришлось в кадре оперировать. Легко с этим справились?

У нас не так много подобных эпизодов, к тому же это не хирургия в чистом виде. В основном мой герой принимает роды. (Смеется). А вообще, на площадке присутствует наш консультант Андрей Валерьевич - женский врач, у него прекрасный, абсолютно врачебный юмор - смешной и циничный. Ведь если мы снимаем историю про докторов, то и их фирменные шуточки должны присутствовать.

Вы сами когда в последний раз были у доктора?

Ой, давно. Докторов и уколов боюсь, но это нормальный страх. Я не знаю человека, который бы с радостью ходил по врачам. Туда не хочешь, туда надо.

Создатели сериала рассказывают, что появление Родионова в клинике вызовет переполох среди женской половины медперсонала. И как он на это отреагирует?

Да, женщины оказывают знаки внимания моему герою. Однако он ждет свою единственную, в которую влюбился с первого взгляда. Тут мы с Родионовым совпадаем: я не понимаю, как это - долго присматриваться. Другое дело, что у него и его женщины все пошло как-то через северо-запад, начались всякие коллизии.

То есть кратковременных романов он не заводит?

Нет, это не про него. Любовь он встретил в клинике, и это создает ему определенные трудности. Ведь Александр Петрович очень серьезно относится к своей работе, а тут раз - и служебный роман!

Как-то вы сказали, что Родионов совсем не такой, как его предшественник доктор Широков. Что имели в виду?

Он абсолютно не похож на Широкова: спокойный, уверенный в своих поступках, готов отстаивать принятые решения и порой даже поколотить кого-то, чтобы добиться правды. Все это в нем мне очень импонирует.

Зачем «вторая половинка»?

Вы тоже максималист и верите в любовь с первого взгляда?

Да, верю! В моей жизни именно так и случилось. Это большая и долгая история, но пока не готов ее рассказывать. Могу добавить, что личная жизнь у меня есть, и я в ней очень счастлив.

Скажите хотя бы, ваша любимая женщина - актриса?

Нет. Хотя когда говорят о сложности отношений с актером или актрисой, прекрасно понимаю, что имеется в виду. Но я и вне профессии непростой человек: достаточно замкнутый, люблю одиночество и свою свободу. Нет, не проповедую свободные отношения, однако мне нужно довольно много времени для себя.

И когда же вы видитесь, если все время на съемках?

Мы взрослые самодостаточные люди, у каждого своя интересная жизнь. Почему мне никогда не была близка формулировка «вторая половинка»? Потому что я целый человек, и мне нужен другой такой же целый человек. Мы вертимся на орбите друг друга, можем сближаться или отдаляться в силу обстоятельств, но это никак не меняет того, что мы вместе.

Но если возникают два-три дня перерыва между съемками, мчитесь домой?

Да, согласовываем расписание, планируем совместный отдых. Все живут по-разному: кому-то нужно, чтобы близкий был всегда рядом, а кто-то уезжает на три месяца и погружается в работу.

А что думаете о семье, детях?

Я совершенно не заворожен идеей законного брака: это не имеет никакого отношения к тому, чтобы быть вместе и быть счастливыми. В нашем обывательском сознании семья - это когда два человека живут на одной жилплощади. Но это ничего не значит. Тем более полно примеров, когда люди вроде бы и вместе, а поддерживать друг друга, когда любимый человек в этом нуждается, не спешат. Ситуации бывают разные - видел множество неудачных случаев. Причем никакого отношения к финансовому благополучию, устроенности или неустроенности в жизни это не имеет.

Трачу с удовольствием

К слову, о финансовом благополучии: что для вас деньги?

Наверное, свобода. К тому же я очень люблю тратить. Сорваться поехать куда-то - с удовольствием, купить клевую шмотку - с удовольствием, потешить себя или потратить на дело - с удовольствием, дать большие чаевые - с удовольствием! Хорошо знаю, что такое безденежье, и когда могу, трачу. Если мы куда-то идем с друзьями, и у меня есть возможность за всех заплатить - с огромной радостью это сделаю. Женщина, по-моему, вообще не должна доставать кошелек, если есть я. (Смеется.)

Любите делать красивые жесты?

Нет, это не ко мне. Я долгое время был один, не очень умею ухаживать, к тому же красивый жест дает девушкам большие надежды. А зачем, если дальше ничего не последует?

А по отношению к своей возлюбленной?

Ей нравится, когда дарю цветы. Но вот я долго не мог привыкнуть к этому!

Что цените в женщинах?

Обаяние, мудрость, красоту и женственность. Мне нравится, когда они не боятся быть свободными, потому что вокруг очень много несвободных, ставящих себя в зависимость от мужчины. Как у Ахмадулиной: «Смотрит глаз в золотой, безвоздушный, равный глаз безысходной любви. На потеху толпе простодушной обнялись и лежат, как легли…». Вот хочется всегда этот равный глаз. Не две половинки, а равные люди. Знаете, мне часто говорили: «Старик, ты хочешь найти любовь, а надо искать жену». Может, у многих именно так, но не у меня! Я считаю, что можно нанять домработницу, которая будет быт обеспечивать, но женщина мне нужна для любви.

Слава - это приятно?

Я не испытываю ее бремени. И не могу сказать, что меня хватают за руки и не дают прохода. Да, узнают, но люди ведут себя тактично. Я не преподношу себя как известного артиста, поэтому и окружающие на меня реагируют как на человека.

Довольны сейчас своей жизнью?

Очень. Я живу по принципу: мы на работу не напрашиваемся, но от нее не отказываемся. И если открылась дверь, я в нее иду. Хотя есть, безусловно, определенные желания - чтобы проект выстрелил и понравился и зрителям, и критикам, и коллегам…