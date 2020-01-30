Панянка-Селянка: канал ТЕТ раскрыл дату премьеры нового сезона
Новый сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка” уже в феврале на ТЕТ
Уже в феврале телезрители познакомятся поближе с красотками из мегаполисов, рукодельницами, хозяйками и любительницами “красивой” жизни.
Запланированы встречи и с необычными представительницами: сельской стартапершой, женой известного баскетболиста, моделью экстрималкой, учительницей физкультуры, девушкой автомехаником и даже известной украинской певицей.
Селянки, благодаря проекту, хотят стать увереннее в себе, вдохновиться преимуществами богатства, побороть свои страхи, избавиться от слов “это невозможно”, чтобы перестать мечтать и начать реализовывать желания.
Панянки же хотят разрушить существующие стереотипы и домыслы об их образах жизни. Некоторые поделились, что добились всего самостоятельно, и хотят рассказать о своем опыте селяночкам. Девушки также приехали за впечатлениями и навыками, которые можно получить только в селе.
Украинки и полячки полны энтузиазма и вознесены мыслями о предстоящих испытаниях.
Новый сезон просто сочится историями и мечтами смелых девушек. Уже в конце февраля мы увидим, оправдаются ли их ожидания.
Тыць — и обмен жизнями на ТЕТ!