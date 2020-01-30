Панянка-Селянка: канал ТЕТ раскрыл дату премьеры нового сезона

30 января 2020 21:00 Александр Кива
Панянка-Селянка: канал ТЕТ раскрыл дату премьеры нового сезона
Панянка-Селянка: канал ТЕТ раскрыл дату премьеры нового сезона

Новый сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка” уже в феврале на ТЕТ

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: завучами Школы леди стали Миссис «Украина-Вселенная» и телеведущая-искусствовед
Да, это украино-польский, феерический сезон реалити “Панянка-Селянка”.

Уже в феврале телезрители познакомятся поближе с красотками из мегаполисов, рукодельницами, хозяйками и любительницами “красивой” жизни.

Запланированы встречи и с необычными представительницами: сельской стартапершой, женой известного баскетболиста, моделью экстрималкой, учительницей физкультуры, девушкой автомехаником и даже известной украинской певицей. 

Селянки, благодаря проекту, хотят стать увереннее в себе, вдохновиться преимуществами богатства, побороть свои страхи, избавиться от слов “это невозможно”, чтобы перестать мечтать и начать реализовывать желания. 

Панянки же хотят разрушить существующие стереотипы и домыслы об их образах жизни.  Некоторые поделились, что добились всего самостоятельно, и хотят рассказать о своем опыте селяночкам. Девушки также приехали за впечатлениями и навыками, которые можно получить только в селе. 

Украинки и полячки полны энтузиазма и вознесены мыслями о предстоящих испытаниях. 

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: раскрываем правду о первых участницах проекта
Уже скоро телеканал ТЕТ покажет лицо каждой из участниц. А также раскроет тайну украинской певицы, которая решила испытать себя польским селом. 

Новый сезон просто сочится историями и мечтами смелых девушек. Уже в конце февраля мы увидим, оправдаются ли их ожидания. 

Тыць — и обмен жизнями на ТЕТ!

Облако тегов

ТЕТ Панянка-селянка

Материалы по теме

Канал ТЕТ делится планами в День своего рождения
Анонсы на ТВ

Канал ТЕТ делится планами в День своего рождения
Звезды телеканала ТЕТ рассказали о любимых новогодних традициях
Lifestyle

Звезды телеканала ТЕТ рассказали о любимых новогодних традицияхЭксклюзив
Панянка-Селянка 9 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2019)
Телешоу

Панянка-Селянка 9 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2019)
Что посмотреть на ТВ: лучшие шоу и фильмы 1-2 февраля 2020 года
Анонсы на ТВ

Что посмотреть на ТВ: лучшие шоу и фильмы 1-2 февраля 2020 года

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK