Панянка-Селянка: канал ТЕТ раскрыл дату премьеры нового сезона

Новый сезон реалити-шоу “Панянка-Селянка” уже в феврале на ТЕТ

Да, это украино-польский, феерический сезон реалити “Панянка-Селянка”.

Уже в феврале телезрители познакомятся поближе с красотками из мегаполисов, рукодельницами, хозяйками и любительницами “красивой” жизни.

Запланированы встречи и с необычными представительницами: сельской стартапершой, женой известного баскетболиста, моделью экстрималкой, учительницей физкультуры, девушкой автомехаником и даже известной украинской певицей.

Селянки, благодаря проекту, хотят стать увереннее в себе, вдохновиться преимуществами богатства, побороть свои страхи, избавиться от слов “это невозможно”, чтобы перестать мечтать и начать реализовывать желания.

Панянки же хотят разрушить существующие стереотипы и домыслы об их образах жизни. Некоторые поделились, что добились всего самостоятельно, и хотят рассказать о своем опыте селяночкам. Девушки также приехали за впечатлениями и навыками, которые можно получить только в селе.

Украинки и полячки полны энтузиазма и вознесены мыслями о предстоящих испытаниях.

Уже скоро телеканал ТЕТ покажет лицо каждой из участниц. А также раскроет тайну украинской певицы, которая решила испытать себя польским селом.

Новый сезон просто сочится историями и мечтами смелых девушек. Уже в конце февраля мы увидим, оправдаются ли их ожидания.

Тыць — и обмен жизнями на ТЕТ!