Я люблю Україну 3 сезон 6 випуск від 14.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 6 випуску шоу Я люблю Україну 3 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 6 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися телеведучі Валентина Хамайко та Олександр Попов, а за команду Олександра Педана виступили ведучі Юлія Зорій і Сергій Лиховида. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 3 сезон 6 випуск від 14.04.2024.
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