Я люблю Україну 3 сезон 6 випуск від 14.04.2024 дивитися онлайн

27 квітня 2024 15:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 3 сезон 6 випуск від 14.04.2024 дивитися онлайн
Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 14.04.2024)
Пресслужба каналу ТЕТ

14 квітня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон. 6 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон від 14.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску шоу Я люблю Україну 3 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 6 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися телеведучі Валентина Хамайко та Олександр Попов, а за команду Олександра Педана виступили ведучі Юлія Зорій і Сергій Лиховида. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 3 сезон 6 випуск від 14.04.2024.

6 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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