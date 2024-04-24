Я люблю Україну 3 сезон 5 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн

24 квітня 2024 18:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 3 сезон 5 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн
Я люблю Україну 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 07.04.2024)
Пресслужба каналу ТЕТ

7 квітня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон. 5 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон від 07.04.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску шоу Я люблю Україну 3 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 5 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися співачка Анна Трінчер і шоумен Слава Дьомін, а за команду Олександра Педана виступили співачки: TAYANNA та Оля Полякова. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 3 сезон 5 випуск від 07.04.2024.

5 випуск шоу Я люблю Україну 3 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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