Я люблю Україну 3 сезон 5 випуск від 07.04.2024 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску шоу Я люблю Україну 3 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 5 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися співачка Анна Трінчер і шоумен Слава Дьомін, а за команду Олександра Педана виступили співачки: TAYANNA та Оля Полякова. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 3 сезон 5 випуск від 07.04.2024.
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