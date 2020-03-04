Вы - токсичный родитель: 3 очевидных признака

Часто мы не замечаем собственной токсичности, которая может медленно убивать нервную систему вашего ребенка.

Ребенок просто обязан делать, как вы говорите

Признайтесь: вы тоже часто бываете неправы. А то, что хорошо в вашем понимании, не всегда является таковым в модели понимания ребенка. А еще вы можете винить ребенка в том, что он, послушавшись ваших указаний, не смог с ними справиться. Ведь в случае провала виноват всегда исполнитель. Дайте свободу ребенку. В любом случае, вы же не будете его контролировать всю жизнь. Пусть учится на собственных ошибках.

Не давать свободы

К примеру, желание жить отдельно от родителей во взрослом возрасте вполне нормальное. Ведь они это не дополнение к вам, а индивидуальности. На самом деле, вы просто хотите, чтобы взрослый ребенок оставался под боком, но вел себя тихо и покорно.

Манипуляция внешним видом

В малом возрасте дети максимально чувствительны к любой критике в их адрес. Ваше шуточное "ты похожа на корову в этих лосинах" спустя пару лет, в подростковом возрасте, может перерасти во вполне себе существенные комплексы относительно внешности. А во взрослом - превратиться в глобальное непринятие своего тела.

Напомним,