Вы - токсичный родитель: 3 очевидных признака
4 марта 2020 11:00
Вы - токсичный родитель: 3 очевидных признака
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Часто мы не замечаем собственной токсичности, которая может медленно убивать нервную систему вашего ребенка.
модель поведения вредоносной для вашего ребенка.
Ребенок просто обязан делать, как вы говорите
Признайтесь: вы тоже часто бываете неправы. А то, что хорошо в вашем понимании, не всегда является таковым в модели понимания ребенка. А еще вы можете винить ребенка в том, что он, послушавшись ваших указаний, не смог с ними справиться. Ведь в случае провала виноват всегда исполнитель. Дайте свободу ребенку. В любом случае, вы же не будете его контролировать всю жизнь. Пусть учится на собственных ошибках.
Не давать свободы
К примеру, желание жить отдельно от родителей во взрослом возрасте вполне нормальное. Ведь они это не дополнение к вам, а индивидуальности. На самом деле, вы просто хотите, чтобы взрослый ребенок оставался под боком, но вел себя тихо и покорно.
Манипуляция внешним видом
В малом возрасте дети максимально чувствительны к любой критике в их адрес. Ваше шуточное "ты похожа на корову в этих лосинах" спустя пару лет, в подростковом возрасте, может перерасти во вполне себе существенные комплексы относительно внешности. А во взрослом - превратиться в глобальное непринятие своего тела.
Напомним,