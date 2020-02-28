Разрушаем отношения: какая ложь может спровоцировать расставание?

28 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Разрушаем отношения: какая ложь может спровоцировать расставание?
Разрушаем отношения: какая ложь может спровоцировать расставание?
pixabay.com

Ложь сама по себе вещь не из приятных, которая способна пошатнуть даже самые крепкие отношения. Однако, некоторые ее виды способны спровоцировать и расставание.

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Давайте узнаем вместе, о чем не стоит никогда врать

Чувства 

Даже самый хороший актер не всегда может скрывать истинные чувства. А если вы не закончили профучилище и пытаетесь сыграть неискреннюю эмоцию, то чаще всего это чревато выводом на чистую воду. Зачем скрывать от партнера истинные мысли и чувства? Так они только вас сближают. Не бойтесь открыться и упасть в его объятия. Даже самым сильным людям нужно временами побыть слабыми. 

Бывшие

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Парни обычно не любят говорить о своих бывших партнершах и знать прошлое девушки. Нам же, девушкам, зачастую хочется знать все детали былых отношений нашего парня. Тут важно выделить два пункта. Если ваш партнер захочет рассказать, он расскажет. Но не ждите и не выпытывайте всех подробностей, ведь те чаще всего могут вас расстроить. Также не стоит врать о количестве и выставлять бывших в плохом свете, выливая всю грязь. А еще лучше - не акцентировать так сильно внимание на прошлом. Ведь запутаться во вранье куда проще, чем потом заново выстраивать отношения. 

Дети

Рано или поздно у вас зайдет речь о рождении детей (если мы говорим о зрелых и серьезных отношениях, конечно). Лучше сразу на берегу обсудить эту тему, ведь если взрослый мужчина не хочет детей в 30 и четко стоит на своей позиции, а вы мечтаете о материнстве, то рано или поздно ваши пути разойдутся. Главное - не подстраиваться под друг друга, а честно сказать о своих желаниях. 

Напомним,

 

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