Разрушаем отношения: какая ложь может спровоцировать расставание?
Ложь сама по себе вещь не из приятных, которая способна пошатнуть даже самые крепкие отношения. Однако, некоторые ее виды способны спровоцировать и расставание.
Чувства
Даже самый хороший актер не всегда может скрывать истинные чувства. А если вы не закончили профучилище и пытаетесь сыграть неискреннюю эмоцию, то чаще всего это чревато выводом на чистую воду. Зачем скрывать от партнера истинные мысли и чувства? Так они только вас сближают. Не бойтесь открыться и упасть в его объятия. Даже самым сильным людям нужно временами побыть слабыми.
Бывшие
Дети
Рано или поздно у вас зайдет речь о рождении детей (если мы говорим о зрелых и серьезных отношениях, конечно). Лучше сразу на берегу обсудить эту тему, ведь если взрослый мужчина не хочет детей в 30 и четко стоит на своей позиции, а вы мечтаете о материнстве, то рано или поздно ваши пути разойдутся. Главное - не подстраиваться под друг друга, а честно сказать о своих желаниях.
Напомним,
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