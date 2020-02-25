5 главных причин заниматься сексом каждый день

Секс несет в себе множество приятных бонусов, которые сказываются на многих сферах нашей жизни.

Сегодня мы расскажем о пяти главных доводах в пользу занятия сексом ежедневно.

Разгрузка

Давайте сойдемся на мнении: секс упрощает жизнь. На полчаса, час либо вечер, но он способен отвлечь нас от рутинных проблем, которые возникают на каждом углу.

Укрепление иммунитета

Полноценный отдых

Во время секса вырабатывается иммунитет, который на 90% защитит вас от гриппа. Кроме этого, во время переходных сезонов (осень-зима, зима-весна) секс способствует защите от ОРВИ и различных инфекционных заболеваний.

Энергия, которую организм тратит на секс, намного выше, чем энергия, затраченная на протяжении дня. Это способствует тому, что сон после секса намного крепче, чем без него. Так что люди, которые занимаются сексом ежедневно, не страдают бессонницей.

Работа мозга

Если заниматься сексом каждый день, то активизируется работа головного мозга, чему способствует усиленное кровообращение при сексуальной нагрузке. Так же ускоряется обмен веществ и запускается отличный метаболизм. Со всех сторон - одни плюсы.

Регулярный цикл

Бытует мнение о том, что регулярная половая жизнь способна нормализовать женский цикл, поскольку приводят в норму все гормоны.

Напомним,