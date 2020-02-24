ТОП-5 продуктов, которые не стоит употреблять перед сексом

24 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 продуктов, которые не стоит употреблять перед сексом
ТОП-5 продуктов, которые не стоит употреблять перед сексом
pixabay.com

Едите все без разбору, а потом недоумеваете проблемам в постели? Вполне возможно, эти два факта напрямую связаны между собой.

Читайте такжеНаталья Холоденко дала совет, как влюбить в себя мужчину
Сегодня мы поговорим о пяти продуктах, которые снижают наше либидо. 

Газировка 

Любите сладкую воду? Лучше отказаться от нее, если на вечер запланирована встреча. При регулярном употреблении они понижают уровень сератонина, угнетают функциональность нейро-медиатора допамина, который буквально отвечает за адекватное и здоровое сексуальное поведение.

Соя

Читайте такжеКак уже сегодня стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов
Этот продукт содержит фитоэстрогены (своего рода женские гормоны в растительном виде), которые по силе и количеству превосходят тестостерон, вытесняя его из организма. Найти сою можно в копченостях и различных салатах. Лучше заменить ее нутом или же киноа. 

Кукурузные хлопья 

Вы удивитесь, но одним из главных предназначений этих хлопьев раньше было снижение сексуальной активности во время заболеваний. Сейчас же ими просто лучше не злоупотреблять, а то это может сыграть неприятную шутку. 

Твердый сыр 

Сыр содержит в себе множество гормонов, отвечающих за изменения в гормональном фоне. Известно, что когда в организме накапливаются "вялые" эстрогены, сексуальное возбуждение уменьшается, что может привести даже к временной дисфункции половой системы.

Консервация

Обычно консервация - это множество соли, стабилизаторов и консервантов, которые повышают кровяное давление. В этот момент кровь отливает от половых органов, не наполняя их для здоровой эрекции. Подобные отливы на постоянной основе могут грозить мужчине даже импотенцией. 

Напомним,

Облако тегов

секс отношения психология советы

Материалы по теме

Синяки под глазами: 3 продукта, которые уберут их за пару дней
ЗОЖ

Синяки под глазами: 3 продукта, которые уберут их за пару дней
Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
Lifestyle

Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
Lifestyle

Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле
ЗОЖ

ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK