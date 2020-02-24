ТОП-5 продуктов, которые не стоит употреблять перед сексом

Едите все без разбору, а потом недоумеваете проблемам в постели? Вполне возможно, эти два факта напрямую связаны между собой.

Сегодня мы поговорим о пяти продуктах , которые снижают наше либидо.

Газировка

Любите сладкую воду? Лучше отказаться от нее, если на вечер запланирована встреча. При регулярном употреблении они понижают уровень сератонина, угнетают функциональность нейро-медиатора допамина, который буквально отвечает за адекватное и здоровое сексуальное поведение.

Соя

Этот продукт содержит фитоэстрогены (своего рода женские гормоны в растительном виде), которые по силе и количеству превосходят тестостерон, вытесняя его из организма. Найти сою можно в копченостях и различных салатах. Лучше заменить ее нутом или же киноа.

Кукурузные хлопья

Вы удивитесь, но одним из главных предназначений этих хлопьев раньше было снижение сексуальной активности во время заболеваний. Сейчас же ими просто лучше не злоупотреблять, а то это может сыграть неприятную шутку.

Твердый сыр

Сыр содержит в себе множество гормонов, отвечающих за изменения в гормональном фоне. Известно, что когда в организме накапливаются "вялые" эстрогены, сексуальное возбуждение уменьшается, что может привести даже к временной дисфункции половой системы.

Консервация

Обычно консервация - это множество соли, стабилизаторов и консервантов, которые повышают кровяное давление. В этот момент кровь отливает от половых органов, не наполняя их для здоровой эрекции. Подобные отливы на постоянной основе могут грозить мужчине даже импотенцией.

Напомним,