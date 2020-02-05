Как уже сегодня стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов

5 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Как уже сегодня стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов
Как стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов
pixabay.com

Психологи знают, как уже сегодня стать счастливее!

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Не следует завидовать окружающим и сравнивать себя с ними. Научитесь довольствоваться тем, что у вас есть, ведь в постоянных сравнениях вы обесцениваете себя, не замечаете, что владеете тем, что, наверняка, вызывает зависть у других людей.

Ставьте перед собой новые цели, не останавливайтесь на достигнутом! 

Цели и заветные желания заставляют нас двигаться вперед, дают нам стимул развиваться и становиться лучше! 

Как стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов / pixabay.com

Не жалейте слишком долго о том, чего изменить не можете! 

Прошлое уже ушло, пока вы думаете, что надо было поступить иначе два года назад, теряете шанс поступить правильно уже сегодня или в будущем.

Научитесь отдыхать и расслабляться. Разве может быть счастливой женщина, у которой совсем нет времени на себя? 

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Отдыхом нельзя жертвовать ради работы или денег, психологи рекомендуют найти баланс, организовать себе регулярные отпуски и ежедневные паузы для любимого хобби.

Отпускайте обиды. Эти негативные эмоции отправляют вам жизнь, поэтому научитесь отпускать и людей, которые принесли вам негатив, и сами ощущения. 

Как стать счастливой женщиной: ТОП-5 советов психологов / pixabay.com

Напомним,

 

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