ТОП-3 продукта, которые сожгут жир на вашем животе

4 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 продукта, которые сожгут жир на вашем животе
ТОП-3 продукта, которые сожгут жир на вашем животе
pixabay.com

Признайтесь, кто из нас не мечтал о чудо-продукте, который сможет убрать лишние сантиметры на вашей талии?

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на февраль 2020: советы астрологов
Сегодня мы расскажем о трех продуктах, которые помогут вам справиться с этой проблемой. 

Зелень 

В процессе похудения зелень важна для баланса рациона, и еще она ощелачивает организм, помогает пищеварительной системе лучше работать.Зелень привносит целый комплекс витаминов в наш организм. Добавляйте по 20 граммов зелени ежедневно в свой рацион питания и спустя пару недель вы обнаружите удивительное - лишние см начнут исчезать на глазах. 

Гречка 

Читайте такжеТОП-3 продукта, которые портят нам настроение
На самом деле, не только гречка, но и все продукты, содержащие клетчатку: цельнозерновая паста, ржаной хлеб, батат, а также фрукты и овощи. Эти продукты запускают и ускоряют наш метаболизм. Поэтому не пренебрегайте ими в своем рационе. Помните: схема "белок+овощ" не работает. 

Оливковое масло 

Сюда можно отнести и кокосовое, и льняное. Суть в растительных жирах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.

Напомним, 

 

Облако тегов

советы продукты здоровое питание полезное питание

Материалы по теме

Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе
Психология

Мнение мужчин: ТОП-3 любимые позы в сексе
ТОП-3 ошибки в выборе принтов
Lifestyle

ТОП-3 ошибки в выборе принтов
Боремся с завистью: 3 эффективных совета
Психология

Боремся с завистью: 3 эффективных совета
ТОП-5 запретов в День святого Валентина
Психология

ТОП-5 запретов в День святого Валентина

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK