ТОП-3 продукта, которые сожгут жир на вашем животе

Признайтесь, кто из нас не мечтал о чудо-продукте, который сможет убрать лишние сантиметры на вашей талии?

Сегодня мы расскажем о трех продуктах , которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Зелень

В процессе похудения зелень важна для баланса рациона, и еще она ощелачивает организм, помогает пищеварительной системе лучше работать.Зелень привносит целый комплекс витаминов в наш организм. Добавляйте по 20 граммов зелени ежедневно в свой рацион питания и спустя пару недель вы обнаружите удивительное - лишние см начнут исчезать на глазах.

Гречка

На самом деле, не только гречка, но и все продукты, содержащие клетчатку: цельнозерновая паста, ржаной хлеб, батат, а также фрукты и овощи. Эти продукты запускают и ускоряют наш метаболизм. Поэтому не пренебрегайте ими в своем рационе. Помните: схема "белок+овощ" не работает.

Оливковое масло

Сюда можно отнести и кокосовое, и льняное. Суть в растительных жирах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.

Напомним,