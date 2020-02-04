ТОП-3 продукта, которые сожгут жир на вашем животе
Признайтесь, кто из нас не мечтал о чудо-продукте, который сможет убрать лишние сантиметры на вашей талии?
Зелень
В процессе похудения зелень важна для баланса рациона, и еще она ощелачивает организм, помогает пищеварительной системе лучше работать.Зелень привносит целый комплекс витаминов в наш организм. Добавляйте по 20 граммов зелени ежедневно в свой рацион питания и спустя пару недель вы обнаружите удивительное - лишние см начнут исчезать на глазах.
Гречка
Оливковое масло
Сюда можно отнести и кокосовое, и льняное. Суть в растительных жирах. Они участвуют в секреции гормонов и способствуют быстрому насыщению, а еще улучшают работу кишечника.
Напомним,