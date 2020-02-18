ТОП-7 секс-советов, которые правда работают
Хотите улучшить вашу сексуальную жизнь с партнером?
Говорите о сексе
Даже если вас все устраивает и каждую ночь вы прекрасно проводите время, открыто обсудить любую секс-тему должно быть для двоих также нормально, как и поговорить о последнем эпизоде любимого сериала.
Пробуйте новое
Смотрите в глаза
Это обеспечит эмоциональный контакт с партнером и поможет синхронизировать весь процесс.
Мастурбируйте
В первую очередь вы сами должны изучить ваше тело. Слушайте себя, свои желания и эрогенные зоны.
Проявляйте инициативу
Секс - для двоих. Поэтому не всегда инициатива должна исходить от мужчины. Вы тоже можете стать идейной вдохновительницей незабываемой ночи.
Работа рук
70% девушек необходима ручная стимуляция клитора для того, чтобы получить заветный оргазм. Поэтому в позе наездницы не стесняйтесь помогать себе рукой, а в миссионерской предложите это задание партнеру.
Потребность в увлажнении
Более чем половине девушек необходим лубрикант для дополнительной смазки. В результате оргазм наступает быстрее и ярче.
Напомним,