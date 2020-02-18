ТОП-7 секс-советов, которые правда работают

18 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-7 секс-советов, которые правда работают
ТОП-7 секс-советов, которые правда работают
pixabay.com

Хотите улучшить вашу сексуальную жизнь с партнером?

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Тогда вам необходимо воспользоваться этими секс-советами. Поверьте, лишними они точно не будут. 

Говорите о сексе 

Даже если вас все устраивает и каждую ночь вы прекрасно проводите время, открыто обсудить любую секс-тему должно быть для двоих также нормально, как и поговорить о последнем эпизоде любимого сериала.

Пробуйте новое

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Возможно, вы много уже знаете о своих любимых точках. Но это никогда не мешает открыться новому. Экспериментируйте, слушайте, а главное - получайте удовольствие. 

Смотрите в глаза

Это обеспечит эмоциональный контакт с партнером и поможет синхронизировать весь процесс.

Мастурбируйте

В первую очередь вы сами должны изучить ваше тело. Слушайте себя, свои желания и эрогенные зоны. 

Проявляйте инициативу 

Секс - для двоих. Поэтому не всегда инициатива должна исходить от мужчины. Вы тоже можете стать идейной вдохновительницей незабываемой ночи. 

Работа рук

70% девушек необходима ручная стимуляция клитора для того, чтобы получить заветный оргазм. Поэтому в позе наездницы не стесняйтесь помогать себе рукой, а в миссионерской предложите это задание партнеру.

Потребность в увлажнении 

Более чем половине девушек необходим лубрикант для дополнительной смазки. В результате оргазм наступает быстрее и ярче. 

Напомним,

 

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