ТОП-3 эффективных совета для кожи, склонной к аллергии

Увы, из-за экологической ситуации, наследственности и ряда других причин многие девушки имеют склонность к аллергической реакции на коже.

Сегодня мы расскажем, как скрыть это проявление и правильно ухаживать за чувствительной кожей

Противовоспалительная косметика

Ваша кожа будет куда ярче и быстрее реагировать на некачественную, дешевую и искусственную косметику. Прежде всего начните выбирать тоники и увлажняющие крема для кожи лица, склонной к аллергии. Не пренебрегайте записями на этикетках. Ну и естественно, избегайте контакта с продуктами-аллергенами.

Будьте бдительны в межсезонье

Межсезонье - настоящий ад для аллергиков. Вероятнее всего ваша кожа плохо подготовлена к смене сезонов, поэтому важно заранее предупредить стрессовый период. С началом отопительного сезона рекомендуем приобрести термальную воду и увлажняющий гипоаллергенный крем – чувствительная кожа реагирует на батареи особенно сильно. Также постарайся весной меньше находиться на территории, где цветут деревья.

Не экспериментируйте

В Интернете гуляют десятки рецептов различных масок и скрабов из народных средств ухода. Вам нельзя подвергать кожу таким экспериментам, ведь вы никогда не знаете, чем они закончатся. А последствия могут быть очень даже негативными.

Напомним,