ТОП-3 эффективных совета для кожи, склонной к аллергии

6 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 эффективных совета для кожи, склонной к аллергии
ТОП-3 эффективных совета для кожи, склонной к аллергии
pixabay.com

Увы, из-за экологической ситуации, наследственности и ряда других причин многие девушки имеют склонность к аллергической реакции на коже.

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Сегодня мы расскажем, как скрыть это проявление и правильно ухаживать за чувствительной кожей

Противовоспалительная косметика 

Ваша кожа будет куда ярче и быстрее реагировать на некачественную, дешевую и искусственную косметику. Прежде всего начните выбирать тоники и увлажняющие крема для кожи лица, склонной к аллергии. Не пренебрегайте записями на этикетках. Ну и естественно, избегайте контакта с продуктами-аллергенами. 

Будьте бдительны в межсезонье 

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Межсезонье - настоящий ад для аллергиков. Вероятнее всего ваша кожа плохо подготовлена к смене сезонов, поэтому важно заранее предупредить стрессовый период.  С началом отопительного сезона рекомендуем приобрести термальную воду и увлажняющий гипоаллергенный крем – чувствительная кожа реагирует на батареи особенно сильно. Также постарайся весной меньше находиться на территории, где цветут деревья.

Не экспериментируйте 

В Интернете гуляют десятки рецептов различных масок и скрабов из народных средств ухода. Вам нельзя подвергать кожу таким экспериментам, ведь вы никогда не знаете, чем они закончатся. А последствия могут быть очень даже негативными. 

Напомним, 

 

 

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