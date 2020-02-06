ТОП-3 эффективных совета для кожи, склонной к аллергии
Увы, из-за экологической ситуации, наследственности и ряда других причин многие девушки имеют склонность к аллергической реакции на коже.
Противовоспалительная косметика
Ваша кожа будет куда ярче и быстрее реагировать на некачественную, дешевую и искусственную косметику. Прежде всего начните выбирать тоники и увлажняющие крема для кожи лица, склонной к аллергии. Не пренебрегайте записями на этикетках. Ну и естественно, избегайте контакта с продуктами-аллергенами.
Будьте бдительны в межсезонье
Не экспериментируйте
В Интернете гуляют десятки рецептов различных масок и скрабов из народных средств ухода. Вам нельзя подвергать кожу таким экспериментам, ведь вы никогда не знаете, чем они закончатся. А последствия могут быть очень даже негативными.
Напомним,