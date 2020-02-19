ТОП-3 причины, почему вам не нравится секс с любым партнером
Замечаете, что секс вам не приносит удовольствие даже вне зависимости от партнера?
Вы переживаете за свой внешний вид
Мужчины любят нас за умение принимать себя и уверенность в своем теле. К сожалению, только единицы девушек осознают это. В других же живут кучи комплексов: толстые ноги, целлюлит, растяжки и тому подобное. Покажите лучше мужчине, как вам нравится ваше тело и вы увидите, что процесс пойдет проще и легче.
Вы не говорите с партнером
Вы не доверяете партнеру
Доверие - основа секса. Если же оно отсутсвует, то необходимо начать отношения не с постели, а с диалога. Ведь из-за недоверия возникает много неблагоприятных для секса эмоций: вам страшно, ваше тело не поддается на провокации тела партнера и ваша голова занята решением сложнейшей задачи, связанной с этим самым недоверием.
Напомним,