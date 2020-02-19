ТОП-3 причины, почему вам не нравится секс с любым партнером

ТОП-3 причины, почему вам не нравится секс с любым партнером

Замечаете, что секс вам не приносит удовольствие даже вне зависимости от партнера?

Сегодня мы расскажем, почему вы не испытываете удовольствия от секса . Не волнуйтесь - все поправимо.

Вы переживаете за свой внешний вид

Мужчины любят нас за умение принимать себя и уверенность в своем теле. К сожалению, только единицы девушек осознают это. В других же живут кучи комплексов: толстые ноги, целлюлит, растяжки и тому подобное. Покажите лучше мужчине, как вам нравится ваше тело и вы увидите, что процесс пойдет проще и легче.

Вы не говорите с партнером

Пока вы не скажете, что что-то не так, мужчина этого не узнает. Осмельтесь проговорить ваши желания вслух хотя бы в процессе, в противном случае ничего не изменится и секс перестанет приносить вам удовольствие.

Вы не доверяете партнеру

Доверие - основа секса. Если же оно отсутсвует, то необходимо начать отношения не с постели, а с диалога. Ведь из-за недоверия возникает много неблагоприятных для секса эмоций: вам страшно, ваше тело не поддается на провокации тела партнера и ваша голова занята решением сложнейшей задачи, связанной с этим самым недоверием.

Напомним,