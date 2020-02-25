3 причины, почему вам не хочется секса и что с этим делать
Нежелание половой близости часто является следствием психологических и физиологических изменений в организме.
Боль
Тут важно сразу оговорить момент, что у небольшого процента женщин от природы узкая вагина, что чревато вагинизмом (болью при половом акте) в дальнейшем. Но в любом случае, закрываться в себе не стоит. Как минимум, сейчас парам доступны лубриканты, которые упростят процесс получения удовольствия. Остальные не испытывают полового влечения чаще всего тоже из-за боли, которая возникает при отсутствии достаточно количества смазки. Когда женщина испытывает боль во время секса, её мозг начинает по-другому воспринимать половой акт. В следующие разы, она начинает бояться, что ей опять станет больно, и из-за этого она не может расслабиться и возбудиться, а значит даже с лубрикантами, она не будет получать удовольствия. В таких случаях в первую очередь нужно обращаться к психологам. Другими причинами возникновения боли чаще всего становятся: операция, травма, раздражение, воспаление, инфекция, цистит, эндометриоз и артрофия мышц из-за менопаузы. В любом случае, чтобы исправить ситуацию, нужно обратится к врачу.
Низкое либидо
Низкая самооценка
То, как мы себя чувствуем внутри нашей кожи, сказывается и на нашей половой жизни. Если девушка переживает из-за растяжек, шрамов и прочего, то расслабиться до конца она не сможет во время процесса. А расслабленное состояние в сексе - одна из основ получения наслаждения.
Напомним,