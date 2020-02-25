3 причины, почему вам не хочется секса и что с этим делать

3 причины, почему вам не хочется секса и что с этим делать

Нежелание половой близости часто является следствием психологических и физиологических изменений в организме.

Боль

Сегодня мы назовем главные причины вашего нежелания и расскажем, что с этим делать.

Тут важно сразу оговорить момент, что у небольшого процента женщин от природы узкая вагина, что чревато вагинизмом (болью при половом акте) в дальнейшем. Но в любом случае, закрываться в себе не стоит. Как минимум, сейчас парам доступны лубриканты, которые упростят процесс получения удовольствия. Остальные не испытывают полового влечения чаще всего тоже из-за боли, которая возникает при отсутствии достаточно количества смазки. Когда женщина испытывает боль во время секса, её мозг начинает по-другому воспринимать половой акт. В следующие разы, она начинает бояться, что ей опять станет больно, и из-за этого она не может расслабиться и возбудиться, а значит даже с лубрикантами, она не будет получать удовольствия. В таких случаях в первую очередь нужно обращаться к психологам. Другими причинами возникновения боли чаще всего становятся: операция, травма, раздражение, воспаление, инфекция, цистит, эндометриоз и артрофия мышц из-за менопаузы. В любом случае, чтобы исправить ситуацию, нужно обратится к врачу.

Низкое либидо

Низкая самооценка

Мало кто сейчас говорит о половой конституции. К примеру, что она бывает как низкой, так и высокой. То есть, для некоторых секс раз в неделю - принятая норма. А вторая группа людей нуждается в регулярном или даже ежедневном сексе. Исследование показало, что всего 40% женщин имеют низкое либидо. Это можно объяснить тем, что изначально у мужчин намного выше тестостерон. Чтобы повысить половое влечение девушкам рекомендуется отказаться от вредных привычек и заняться активным видом спорта. К примеру, танцами либо йогой.

То, как мы себя чувствуем внутри нашей кожи, сказывается и на нашей половой жизни. Если девушка переживает из-за растяжек, шрамов и прочего, то расслабиться до конца она не сможет во время процесса. А расслабленное состояние в сексе - одна из основ получения наслаждения.

Напомним,