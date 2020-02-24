Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
24 февраля 2020 13:00
Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
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Все еще думаете, что контрастный душ избавляет от целлюлита, а кубики льда тонизируют лицо?
статью, чтобы избавиться от этих мыслей.
Контрастный душ и целлюлит
На самом деле, он действительно полезен. Но не от целлюлита, а для укрепления сосудов и устойчивости к вегетососудистым заболеваниям. То есть, этот метод действует на моторику сосудов и даже на психику, приучая бороться с трудностями. Но не на кожу. От растяжек и целлюлита контрастный душ не спасет. Так что можно смело переходить на теплую воду по утрам.
Кубики льда и кожа лица
Скраб и похудение
Как в случае с контрастным душем, у скрабов действительно есть небольшое преимущество - они хорошо убирают мертвые частички кожи с тела. На этом их полномочия заканчиваются. Никаких растяжек и целлюлита скраб не уберет.
Напомним,