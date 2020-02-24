Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают

24 февраля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают
pixabay.com

Все еще думаете, что контрастный душ избавляет от целлюлита, а кубики льда тонизируют лицо?

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Тогда самое время прочитать эту статью, чтобы избавиться от этих мыслей. 

Контрастный душ и целлюлит 

На самом деле, он действительно полезен. Но не от целлюлита, а для укрепления сосудов и устойчивости к вегетососудистым заболеваниям. То есть, этот метод действует на моторику сосудов и даже на психику, приучая бороться с трудностями. Но не на кожу. От растяжек и целлюлита контрастный душ не спасет. Так что можно смело переходить на теплую воду по утрам. 

Кубики льда и кожа лица 

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Кубики льда не только бестолковые как косметическое средство, но еще и вредны для чувствительной кожи. Кожа воспаляется, раздражается, что еще больше провоцирует высыпания, шелушения и дальнейшие проблемы.

Скраб и похудение 

Как в случае  с контрастным душем, у скрабов действительно есть небольшое преимущество - они хорошо убирают мертвые частички кожи с тела. На этом их полномочия заканчиваются. Никаких растяжек и целлюлита скраб не уберет.

Напомним,

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