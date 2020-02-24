Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают

Это не поможет: 3 народных совета красоты, которые не работают

Все еще думаете, что контрастный душ избавляет от целлюлита, а кубики льда тонизируют лицо?

Контрастный душ и целлюлит

На самом деле, он действительно полезен. Но не от целлюлита, а для укрепления сосудов и устойчивости к вегетососудистым заболеваниям. То есть, этот метод действует на моторику сосудов и даже на психику, приучая бороться с трудностями. Но не на кожу. От растяжек и целлюлита контрастный душ не спасет. Так что можно смело переходить на теплую воду по утрам.

Кубики льда и кожа лица

Читайте также Советы для тех, кому не с кем отмечать День святого Валентина Кубики льда не только бестолковые как косметическое средство, но еще и вредны для чувствительной кожи. Кожа воспаляется, раздражается, что еще больше провоцирует высыпания, шелушения и дальнейшие проблемы.

Скраб и похудение

Как в случае с контрастным душем, у скрабов действительно есть небольшое преимущество - они хорошо убирают мертвые частички кожи с тела. На этом их полномочия заканчиваются. Никаких растяжек и целлюлита скраб не уберет.

Тогда самое время прочитать эту статью , чтобы избавиться от этих мыслей.

Напомним,