Новое старое: трендовые модели очков в 2020 году

5 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Новое старое: трендовые модели очков в 2020 году
Трендовые модели очков в 2020 году
pixabay.com

Совсем скоро наступит весна, а следом за ней - большие потоки солнечного света.

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Чтобы уберечь свои глаза от ультрафиолета, вы просто обязаны это прочитать. 

Классика 

Что бы не происходило на модном олимпе, классика всегда остается актуальной, уместной и "в строю", так что в нее можно смело вкладываться. 

Металлическая оправа

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Тонкие металлические оправы - активный тренд последних сезонов. К примеру, это могут быть цветные очки в такой оправе с двойным мостиком. 

Очки-бабочки

Очки-бабочки - настоящий тренд сезона. Оправы, повторяющие крылья бабочек, могут быть выполнены, как из пластика, так и из металла. Цвет линз можно выбирать любой. 

С двойным мостиком 

Двойной мостик - одно из знаковых решений в новом модном сезоне, которое мы могли наблюдать и в прошлых коллекциях. Исполнение может быть разным: литое в стиле "монобровь" или в виде тонких перемычек. 

Геометрические 

Дизайнеры предлагают нам изобилие форм - круглые, прямоугольные, квадратные либо шестигранники. 

Oversize

Как видите, тренд на оверсайз уместен не только в одежде. Очки на половину лица идут далеко не всем, но есть и плюсы - такой аксессуар скрывает любые отеки, мешки и синяки. 

Цветные 

Яркие очки - отличное решение для весенне-летних образов. Помните, что аксессуар находится в портретной зоне и влияет на вашу внешность. 

Спортивные 

Этот тренд передает "привет" велосипедистам и лыжникам. Именно у них он и позаимствован. 

Напомним, 

 

 

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