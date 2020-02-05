Новое старое: трендовые модели очков в 2020 году
Совсем скоро наступит весна, а следом за ней - большие потоки солнечного света.
Классика
Что бы не происходило на модном олимпе, классика всегда остается актуальной, уместной и "в строю", так что в нее можно смело вкладываться.
Металлическая оправа
Очки-бабочки
Очки-бабочки - настоящий тренд сезона. Оправы, повторяющие крылья бабочек, могут быть выполнены, как из пластика, так и из металла. Цвет линз можно выбирать любой.
С двойным мостиком
Двойной мостик - одно из знаковых решений в новом модном сезоне, которое мы могли наблюдать и в прошлых коллекциях. Исполнение может быть разным: литое в стиле "монобровь" или в виде тонких перемычек.
Геометрические
Дизайнеры предлагают нам изобилие форм - круглые, прямоугольные, квадратные либо шестигранники.
Oversize
Как видите, тренд на оверсайз уместен не только в одежде. Очки на половину лица идут далеко не всем, но есть и плюсы - такой аксессуар скрывает любые отеки, мешки и синяки.
Цветные
Яркие очки - отличное решение для весенне-летних образов. Помните, что аксессуар находится в портретной зоне и влияет на вашу внешность.
Спортивные
Этот тренд передает "привет" велосипедистам и лыжникам. Именно у них он и позаимствован.
Напомним,