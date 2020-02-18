ALEKSEEV назвал ТОП-10 причин влюбиться в Исландию
Эксклюзив 18 февраля 2020 15:42
Певец ALEKSEEV
instagram.com/alekseev_officiel
Один из самых популярных клипов ALEKSEEVA «Камень и вода» был снят в Исландии.
ALEKSEEV сравнили с Исландией, назвав его таким же особенным в шоу-бизнесе.
ТОП-10 причин влюбиться в Исландию по версии ALEKSEEVA:
- Посадочная полоса аэропорта Рейкьявик с высоты 200 метров больше напоминает фильм жанра фэнтези. Что-то вроде снижения космического корабля на новую, неизведанную планету в стиле кинорежиссера Ридли Скотта. Сразу понимаешь, что подобного зрелища тебе раньше не приходилось видеть. Из иллюминатора ты наблюдаешь приземление на метеорит. Привычный лес или загородные коттеджи близ аэропорта увидеть не получится. Ты прибыл на космическую станцию. Готовься к высадке.
- Ветер в Исландии занимает почетное место из всех 5-ти элементов. Его скорость позволяет без труда провести знаменитый тест на доверие – когда падаешь назад и кто-то ловит тебя. В данном случае нет необходимости в поддержке партнера, нужно просто встать спиной к ветру, и он будет держать тебя в стойке оловянного солдатика. Певец ALEKSEEV / Secret Service Entertainment Agency
- Архитектура, как и здешняя кухня, очень напомнили Германию и страны Балтии. Правда, есть одно большое отличие – на улицах ни души. Хотя нет. По пути к гостинице мы проехали школу, где во дворе, в спортивной форме дети играли на площадке. Настоящие викинги. Я-то, замерз пока две минуты в плотной зимней куртке шел от аэропорта к машине, а это было лето, между прочим! (Смеется)
- Кульминацией моего путешествия стало знакомство с главной достопримечательностью Исландии, ее экосистемой. Представьте себе экскурсию в художественном музее. «Природный Лувр», где каждый экспонат уникален: горы, водопады и вулканы с невероятными панорамами. Певец ALEKSEEV / Secret Service Entertainment Agency
- Мы прилетели на съемки моего клипа «Камень и вода» потому, по большой части, слушали именно эту песню (Смеется). Однако, в свободное время мне удалось подчеркнуть предпочтения местных жителей. В основном – это инди-рок и альтернативная музыка. Приведу несколько примеров: 2С2- Tetra, Christian Loffler – Mare, Tama Impala – Let it Happen.
- Исландцы – перфекционисты, особенно когда дело касается окружающей среды. Ни в одном заведении вы не увидите пластиковой посуды. А что касается мусора: помню, как на съемках нашей видеоработы трое местных парней ринулись в погоню за фантиком, случайно выпавшим из урны.
- Расскажу интересную историю, которая произошла во время съемок мизансцены на территории активно бурлящего гейзера. Только представьте себе, его температура превышала 100 градусов Цельсия! Вдруг, под давлением пара, мою кепку снесло в запрещенную для посещения зону. В прямом смысле, опасную для жизни. В ту же секунду костюмер бросился за ней, рискуя провалиться под раскаленную грязь. Что не сделаешь ради красивого кадра (Смеется).
- Певец ALEKSEEV / Secret Service Entertainment Agency
- Исландия дает возможность переосмыслить свой жизненный путь. Оказавшись там, понимаешь – чего бы тебе не удалось добиться в жизни, все равно ты навсегда останешься маленьким камушком на берегу бескрайнего океана.
Напомним,