Голос країни-10: очутившаяся в базе «Миротворца» участница шоу, обратилась к Зеленскому

27 января 2020 14:00 Юлия Крутиева
Голос країни-10: очутившаяся в базе «Миротворца» участница шоу, обратилась к Зеленскому
Участница «Голосу країни-10» Василиса Старшова
instagram.com/vasilisastarshova

Скандальная история с одной из участниц кастинга «Голосу країни» продолжает набирать обороты.

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Речь идет об участнице слепых прослушиваний 10 сезона проекта «Голос країни» – Василисе Старшовой, которая приехала в Украину из Санкт-Петербурга. 

Во время первого выпуска вокального проекта девушке удалось завоевать расположение абсолютно всех тренеров, а в качестве наставника выбрать певца Дана Балана.

Но после выхода шоу в эфир, экс-вокалистка группы «Ленинград» оказалась в базе «Миротворца». А все из-за того, что в 2016 году она принимала участие в музыкальном фестивале «Золотая Балка» в оккупированном Крыму.

В Сети тут же разгорелся скандал. Дальнейшая судьба девушки на «Голосі країни-10» зависла в воздухе. Но Старшова решила не сдаваться и обратилась за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Меня зовут Василиса Старшова, я – участница текущего сезона шоу «Голос краiни». Я успешно прошла этап слепых прослушиваний, развернула к себе всех наставников и вызвала резонанс аудитории моим выступлением. Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне разрешить ситуацию, которая сложилась вокруг моего дальнейшего участия в проекте после выхода первого эфира программы 19 января 2020 года, – пишет Василиса в своем Инстаграм. – Дело в том, что вскоре после того, как программа вышла в эфир, мое имя оказалось внесено «в черный список» базы данных сайта «Миротворец» как «нарушительницы государственной границы…» и «участницы пропагандистских акций России…» Вследствие этого моё участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители «Голоса Краiни» и телеканала «1+1», что они подтвердили в разговоре со мной, заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте.

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При этом 25-летняя вокалистка отрицает свое участие в «пропагандистских акциях» и заявляет, что «Голос Країни» для нее – большой шаг в ее музыкальной карьере.

Ни в каких «пропагандистских акциях» никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь – это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо. «Голос Краiни» – это большой шаг в моей музыкальной карьере, возможность донести мое творчество до широкой аудитории, – уверяет девушка. – Мне хочется надеяться, что позитивная творческая энергия, которую я и другие участники «Голоса» стараемся вложить в наши песни, способна укрепить взаимопонимание между людьми всего мира и принести зрителям любовь и добро. Обращаюсь к Вам с просьбой оказать поддержку и официально разрешить мне находиться в Украине для участия в проекте. С уважением, Василиса Старшова.

Напомним,

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