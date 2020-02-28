Интимнее секса: ТОП-5 вещей в отношениях

28 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Интимнее секса: ТОП-5 вещей в отношениях
Интимнее секса: ТОП-5 вещей в отношениях
pixabay.com

Конечно, секс - это и полезно, и приятно. Однако, отношения не сходятся только на этом.

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Сегодня мы расскажем, что куда интимнее и ценнее обычной физической близости

Объятия 

Конечно, во время секса вы тоже обнимаетесь. Но это их другая форма. Она так и говорит: "ты мне дорога, ты моя, все будет хорошо". Ведь не зря объятия так романтизируют в литературе - они действительно способны успокоить и подарить веру в хорошую концовку. Объятия, как доверительный жест, символичен: когда мы скрещиваем руки на груди, мы отгораживаемся от собеседника, когда открываем объятия - мы готовы принять его. Объятия важно как для женщин, так и для мужчин и несут в себе не только доверительный посыл, но и ощущение безопасности.
 

Волосы

Девушки часто с трепетом относятся к своей шевелюре. Если же они разрешили мужчине, запустить туда руки, погладить их или поцеловать себя в макушку, то, поверьте, это чаще куда интимнее секса. Это целый жест доверия. 

Голова на груди мужчины 

Инстинктивно женщина тянется к более сильному мужчине. Положив голову на его грудь, женщина ощущает безопасность и умиротворение, мужчина - нежность и гордость. 
Таким образом пара обеспечивает себе комфорт. 

Поцелуи ( и не только в губы) 

Целуйте любимого человека не только в губы. Есть целое тело в лоб, висок, шею, в общем, его тело -  есть огромное поле для проявления вашей нежности. 

Напомним, 



 

 

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