Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"
По словам психолога, еще никому не удавалось убежать от фаз переживания любовной потери и всех ее последствий.
Фаза 1. Шок
Чаще всего людям не верится, что это происходит на самом деле. Более того, у инициатора разрыва может появится чувство эйфории, а оно весьма коварное.
Фаза 2. Отрицание
Фаза 3. Торги
Наверняка, один из партнеров появится на горизонте с фразой "А давай попробуем все заново"? Сомнительное, конечно, предложение, но многие соглашаются. А потом все равно расстаются, но куда сложнее и громче. Не ведитесь на голос эмоций и воспоминаний.
Фаза 4. Эмоциональная реакция
Эмоции могут быть разными: от эйфории к отчаянию, гневу, стыду, чувству вины, злости и агрессии. Она может быть направлена на себя, партнера или третье лицо.
Фаза 5. Эмоциональное опустошение
Оно часто нас пугает, потому как человек вроде как ничего не чувствует к партнеру, проведенному времени вместе и всему, что происходило в этот момент.
Фаза 6. Поиск новых смыслов
Вот мы и добрались до последнего круга ада. На этом этапе вы прошли главные очистительные пункты и теперь можете начинать строить жизнь с чистого листа.
Напомним,