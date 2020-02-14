Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"

14 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах
Все, что вам нужно знать о разрыве отношений и этапах "после"
pixabay.com

По словам психолога, еще никому не удавалось убежать от фаз переживания любовной потери и всех ее последствий.

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Сегодня мы расскажем о главных этапах, через которые вы вынуждены будете пройти после расставания со своей половинкой. 

Фаза 1. Шок

Чаще всего людям не верится, что это происходит на самом деле. Более того, у инициатора разрыва может появится чувство эйфории, а оно весьма коварное. 

Фаза 2. Отрицание 

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Возможна так же форма отрицания: человек по привычке вечером после работы приходит на место, где они жили ранее вместе, стоит под дверью и вдруг понимает, что там уже не живет больше. 

Фаза 3. Торги

Наверняка, один из партнеров появится на горизонте с фразой "А давай попробуем все заново"? Сомнительное, конечно, предложение, но многие соглашаются. А потом все равно расстаются, но куда сложнее и громче. Не ведитесь на голос эмоций и воспоминаний. 

Фаза 4. Эмоциональная реакция 

Эмоции могут быть разными: от эйфории к отчаянию, гневу, стыду, чувству вины, злости и агрессии. Она может быть направлена на себя, партнера или третье лицо. 

Фаза 5. Эмоциональное опустошение 

Оно часто нас пугает, потому как человек вроде как ничего не чувствует к партнеру, проведенному времени вместе и всему, что происходило в этот момент. 

Фаза 6. Поиск новых смыслов 

Вот мы и добрались до последнего круга ада. На этом этапе вы прошли главные очистительные пункты и теперь можете начинать строить жизнь с чистого листа. 

Напомним, 

 

 

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