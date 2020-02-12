Завести с полуслова: 3 способа внести в секс пикантную нотку на День Святого Валентина

Завести с полуслова: 3 способа внести в секс пикантную нотку на День Святого Валентина

День святого Валентина - наиболее подходящее время и повод, чтобы внести в вашу сексуальную жизнь долю пикантности.

Сегодня мы поговорим о наиболее интересных и горячих способах провести эту ночь незабываемо.

Фотки и смс

Предварительно стоит "заинтересовать" вашего мужчину. Тут в ход пойдет могущество цифровых технологий. Воспользуйтесь своим телефоном для подогревания скорейшего желания вечера. К примеру, можете написать пикантное смс о грядущем вечере либо сбросить несколько фоток в красивом нижнем белье для лучшего понимания мужчиной ваших планов.

Помощь с выбором белья

Вы можете как бы невзначай утром предложить мужчине помощь с выбором нового комплекта белья для вас. Конечно, онлайн. Детально проговаривайте каждую мелочь: цвет, узор, размер и спрашивайте его мнение. Никаких намеков на секс. Все серьезно. Вечером разрешите ему снять то, что он с таким интересом выбирал.

Картинки для фантазии

Хотите включить наивысший уровень дразнения мужчины? Киньте картинки различных поз (из Камасутры, к примеру) с подписью "хочу тоже так". Поверьте, все его мысли до конца вечера будут только о том, чтобы воплотить эту картинку в реалии жизни.

Напомним,