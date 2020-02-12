Завести с полуслова: 3 способа внести в секс пикантную нотку на День Святого Валентина
День святого Валентина - наиболее подходящее время и повод, чтобы внести в вашу сексуальную жизнь долю пикантности.
Фотки и смс
Предварительно стоит "заинтересовать" вашего мужчину. Тут в ход пойдет могущество цифровых технологий. Воспользуйтесь своим телефоном для подогревания скорейшего желания вечера. К примеру, можете написать пикантное смс о грядущем вечере либо сбросить несколько фоток в красивом нижнем белье для лучшего понимания мужчиной ваших планов.
Помощь с выбором белья
Картинки для фантазии
Хотите включить наивысший уровень дразнения мужчины? Киньте картинки различных поз (из Камасутры, к примеру) с подписью "хочу тоже так". Поверьте, все его мысли до конца вечера будут только о том, чтобы воплотить эту картинку в реалии жизни.
Напомним,