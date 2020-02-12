Завести с полуслова: 3 способа внести в секс пикантную нотку на День Святого Валентина

12 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Завести с полуслова: 3 способа внести в секс пикантную нотку на День Святого Валентина
Завести с полуслова: 3 способа внести в секс пикантную нотку на День Святого Валентина
pixabay.com

День святого Валентина - наиболее подходящее время и повод, чтобы внести в вашу сексуальную жизнь долю пикантности.

Читайте такжеПервый секс с новым партнером: 3 главных правила
Сегодня мы поговорим о наиболее интересных и горячих способах провести эту ночь незабываемо. 

Фотки и смс

Предварительно стоит "заинтересовать" вашего мужчину. Тут в ход пойдет могущество цифровых технологий. Воспользуйтесь своим телефоном для подогревания скорейшего желания вечера. К примеру, можете написать пикантное смс о грядущем вечере либо сбросить несколько фоток в красивом нижнем белье для лучшего понимания мужчиной ваших планов. 

Помощь с выбором белья 

Читайте такжеМиссия выполнима: ТОП-3 совета, как похудеть зимой
Вы можете как бы невзначай утром предложить мужчине помощь с выбором нового комплекта белья для вас. Конечно, онлайн. Детально проговаривайте каждую мелочь: цвет, узор, размер и спрашивайте его мнение. Никаких намеков на секс. Все серьезно. Вечером разрешите ему снять то, что он с таким интересом выбирал.

Картинки для фантазии

Хотите включить наивысший уровень дразнения мужчины? Киньте картинки различных поз (из Камасутры, к примеру) с подписью "хочу тоже так". Поверьте, все его мысли до конца вечера будут только о том, чтобы воплотить эту картинку в реалии жизни. 

Напомним, 

 

 

 

Облако тегов

День Святого Валентина секс отношения советы

Материалы по теме

«Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY рассказали про любовь и идеальное свидание
Новости

«Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY рассказали про любовь и идеальное свидание
ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру
Психология

ТОП-5 вопросов, которые нельзя задавать партнеру
Больше не в моде: о каких трендах стоит забыть в 2020 году
Lifestyle

Больше не в моде: о каких трендах стоит забыть в 2020 году
ТОП-3 признака счастливой женщины
Психология

ТОП-3 признака счастливой женщины

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 05.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK