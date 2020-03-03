Собираемся на свидание: 5 главных советов

Первое свидание всегда волнительно для обеих полов.

Сохраняйте спокойствие

Сегодня мы расскажем , как правильно себя вести, чтобы у этого свидания было продолжение и чего делать не стоит совсем.

Ведь если подумать, то это просто встреча с почти незнакомцем. Перед ним должна сидеть уверенная в себе девушка, а не малышка с трясущимися руками.

Покажите лучшую сторону

Делайте паузы во время общения

О плохой, если все получится, он узнает потом сам. Не говорите ему о проблемах и прошлых отношениях. Сделайте так, чтобы он вами заинтересовался.

Мужчины не любят, когда девушки много говорят, поэтому не стоит увлекаться рассказами о себе. Дайте ему возможность выговориться, выслушая его вы сами сможете составить портрет этого человека.

Интригуйте

Ему интересно узнать о вас больше, когда вы интригуете и применяете свои женские хитрости. Покажите свою недоступность. Вы ведь помните, что запрещенный плод сладок?

Ищите общие темы для разговора

И обязательно, которые будут интересны вам двоим. Не стоит поддерживать тему если вы в ней не разбираетесь. Проще перевести разговор в другое русло, чем создавать неприятное впечатление у партнера.

Напомним,