Собираемся на свидание: 5 главных советов
Первое свидание всегда волнительно для обеих полов.
Сохраняйте спокойствие
Ведь если подумать, то это просто встреча с почти незнакомцем. Перед ним должна сидеть уверенная в себе девушка, а не малышка с трясущимися руками.
Покажите лучшую сторону
Делайте паузы во время общения
Мужчины не любят, когда девушки много говорят, поэтому не стоит увлекаться рассказами о себе. Дайте ему возможность выговориться, выслушая его вы сами сможете составить портрет этого человека.
Интригуйте
Ему интересно узнать о вас больше, когда вы интригуете и применяете свои женские хитрости. Покажите свою недоступность. Вы ведь помните, что запрещенный плод сладок?
Ищите общие темы для разговора
И обязательно, которые будут интересны вам двоим. Не стоит поддерживать тему если вы в ней не разбираетесь. Проще перевести разговор в другое русло, чем создавать неприятное впечатление у партнера.
Напомним,