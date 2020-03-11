Боль во время время секса: главные причины
В последнее время вы начали испытывать боль при половом акте?
Боль при проникновении с одной стороны - киста
Киста яичника — это полость с тонкими стенками, напоминающая мешочек, наполненный жидким содержимым. Сами по себе они не несут вреда и проходят за несколько циклов. Однако лишним посетить врача не будет никогда. Ради собственно успокоения.
Постоянные боли во время секса - спайки в малом тазу
Боль на половых губах - прыщ или вросший волос
Порой причины некомфортного полового акта куда примитивнее, чем вы можете вообразить себе. Если вы испытываете боль, когда партнер касается половым органом определенного вашего места, проверьте, нет ли там вросшего волоса или прыща.
Напомним,