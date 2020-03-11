Боль во время время секса: главные причины

11 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Боль во время время секса: главные причины
Боль во время время секса: главные причины
pixabay.com

В последнее время вы начали испытывать боль при половом акте?

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Будьте осторожны: за этой болью может скрываться нечто большее, чем просто неудачная поза. Сегодня мы расскажем о наиболее распространенных проблемах, о которых говорит боль. 

Боль при проникновении с одной стороны - киста

Киста яичника — это полость с тонкими стенками, напоминающая мешочек, наполненный жидким содержимым. Сами по себе они не несут вреда и проходят за несколько циклов. Однако лишним посетить врача не будет никогда. Ради собственно успокоения. 

Постоянные боли во время секса - спайки в малом тазу 

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Спайки - естественные уплотнения из соединительной ткани, которые проявляют себя после воспаления или хирургических вмешательств и распространяются от одного органа к другому. Зачастую спайки безвредны и редко напоминают о себе, но все же изредка боль может появиться. И чаще всего - во время полового акта.  Что делать с ней и нужно ли что-то делать, может сказать только врач.

Боль на половых губах - прыщ или вросший волос 

Порой причины некомфортного полового акта куда примитивнее, чем вы можете вообразить себе. Если вы испытываете боль, когда партнер касается половым органом определенного вашего места, проверьте, нет ли там вросшего волоса или прыща. 

Напомним, 

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