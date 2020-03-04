Как продлить секс: ТОП-3 совета

К сожалению, силы мужчины не всегда способны продлить половой акт, чтобы вы оба получили удовольствие одновременно.

Разговор

Сегодня мы поделимся тремя способами продления секса для вас и вашего партнера, которые помогут вас достичь пика наслаждения вдвоем.

Простой способ слегка отвлечь внимание мужчины от процесса - задать какой-либо вопрос. Чувствуя, что оргазм у любимого уже близок, спросите что-то неожиданное, только не очень рутинное. Вероятнее всего, он немного отвлечется и тем самым продлит сексуальный акт.

Используйте контрацепцию

Алкоголь

Для продления удовольствия можно использовать регулярно во время секса презерватив. Да, не все его любят, но это гарантированный способ выиграть до 10 минут. Как правило, этот метод контрацепции уменьшает эрекцию и способствует более длительному половому акту.

В продлении удовольствия и достижении женского оргазма лучший выбор - алкоголь. Пара бокалов красного вина помогут отсрочить мужской оргазм. Главное – не переборщить, иначе секса вообще может не быть. Да и прохладный душ поможет мужчине избежать быстрого завершения полового акта. Так что, если есть необходимость продлить секс, идите с любимым принимать прохладный душ с бокалом вина.

Напомним,