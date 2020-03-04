Как продлить секс: ТОП-3 совета
К сожалению, силы мужчины не всегда способны продлить половой акт, чтобы вы оба получили удовольствие одновременно.
Разговор
Простой способ слегка отвлечь внимание мужчины от процесса - задать какой-либо вопрос. Чувствуя, что оргазм у любимого уже близок, спросите что-то неожиданное, только не очень рутинное. Вероятнее всего, он немного отвлечется и тем самым продлит сексуальный акт.
Используйте контрацепцию
Алкоголь
В продлении удовольствия и достижении женского оргазма лучший выбор - алкоголь. Пара бокалов красного вина помогут отсрочить мужской оргазм. Главное – не переборщить, иначе секса вообще может не быть. Да и прохладный душ поможет мужчине избежать быстрого завершения полового акта. Так что, если есть необходимость продлить секс, идите с любимым принимать прохладный душ с бокалом вина.
Напомним,