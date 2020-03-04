Как продлить секс: ТОП-3 совета

4 марта 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как продлить секс: ТОП-3 совета
Как продлить секс: ТОП-3 совета
pixabay.com

К сожалению, силы мужчины не всегда способны продлить половой акт, чтобы вы оба получили удовольствие одновременно.

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Сегодня мы поделимся тремя способами продления секса для вас и вашего партнера, которые помогут вас достичь пика наслаждения вдвоем. 

Разговор

Простой способ слегка отвлечь внимание мужчины от процесса - задать какой-либо вопрос. Чувствуя, что оргазм у любимого уже близок, спросите что-то неожиданное, только не очень рутинное. Вероятнее  всего, он немного отвлечется и тем самым продлит сексуальный акт.

Используйте контрацепцию 

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Для продления удовольствия можно использовать регулярно во время секса презерватив. Да, не все его любят, но это гарантированный способ выиграть до 10 минут. Как правило, этот метод контрацепции уменьшает эрекцию и способствует более длительному половому акту.

Алкоголь

В продлении удовольствия и достижении женского оргазма лучший выбор - алкоголь. Пара бокалов красного вина  помогут отсрочить мужской оргазм. Главное – не переборщить, иначе секса вообще может не быть. Да и прохладный душ поможет мужчине избежать быстрого завершения полового акта. Так что, если есть необходимость продлить секс, идите с любимым принимать прохладный душ с бокалом вина.

Напомним,

 

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